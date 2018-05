Praca przy zbiorach truskawek. Stawki w Polsce i za granicą

Praca zaczyna się od 5.30 i trwa z przerwami do godziny 19.30. Pierwsza przerwa zaczyna się o godzinie 9.00 i trwa 30-45 minut, jest to czas przeznaczony na śniadanie, następna przerwa jest o godzinie 12.15 - o tej godzinie wszyscy pracownicy otrzymują obiad, ta przerwa trwa jedną godzinę, następna przerwa zaczyna się o godzinie 17.00 i trwa 30-45 minut, jest to czas przeznaczony na podwieczorek. O godzinie 19.30 lub też wcześniej kończy się dzień roboczy. Zbiór truskawek jest akordowy, minimalna cena za urwaną 5 kilogramową skrzynkę truskawek waha się od 2,25 do nawet 3 euro i więcej, uzależnione jest to od tempa zbierania całej grupy ludzi. Od tego roku nasza firma zmienia profil działalności z uprawy polowej truskawek w uprawy truskawek pod tunelami. Średnie miesięczne wynagrodzenie waha się w granicach 1300 - 2400 EUR / miesięcznie (netto, czyli do ręki). Możliwość pobierania cotygodniowych zaliczek. Bardzo dobre warunki socjalne / pokoje 4-osobowe / Opłata za mieszkanie / w tym obiad / - 8,50 euro dziennie . Zaliczki Obsługę w biurze i na polu w języku polskim.