Polska miała 2,1 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym

Już trzeci rok z rzędu Polska odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym. Jednak jest ona wyraźnie niższa niż w ostatnich dwóch latach.

W 2017 r. wartość eksportu z Polski wzrosła o 8,3 proc., do 870,1 mld zł, a importu - o 10,4 proc., do 868 mld zł - wynika z danych tymczasowych GUS. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,1 mld zł, w porównaniu do 17,1 mld zł w 2016 r. i 9,9 mld zł w 2015 r.

Handel zagraniczny wyrażony w walutach obcych rósł jeszcze szybciej - eksport w euro zwiększył się o 10,2 proc., a import o 12,3 proc., a w dolarach odpowiednio o 11,3 proc. i 13,5 proc. W obu przypadkach saldo wyniosło 0,4 mld i było niższe niż przed rokiem (3,9 mld euro i 4,4 mld dol.).

Importowi sprzyjały przede wszystkim wyższe ceny ropy, umocnienie złotego i dobra kondycja polskiej gospodarki, w tym grubsze portfele Polaków. Eksport wspierał natomiast rozkwit w strefie euro oraz poprawa relacji handlowych z Rosją i USA. GUS podkreśla, że Polska odnotowała wzrost eksportu i importu ze wszystkimi czołowymi partnerami handlowymi. Obroty z pierwszą dziesiątką stanowiły blisko 2/3 handlu zagranicznego ogółem.

Tradycyjnie, największym odbiorcą towarów z Polski były Niemcy. Udział zachodniego sąsiada wyniósł, podobnie jak przed rokiem, 27,4 proc. Podium uzupełniły Czechy i Wielka Brytania (po 6,4 proc.). Z czołowej dziesiątki najszybciej rósł eksport do USA (24,1 proc.) i Rosji (16,2 proc.).

Niemcy są również największym źródłem towarów trafiających nad Wisłę. Zza zachodniej granicy pochodzi 23,1 proc. importu (spadek o 0,2 proc. wobec 2016 r.). Na drugim miejscu z 11,9 proc. są Chiny, a na trzecie awansowała Rosja (6,5 proc.). Wzrost udziału Rosji aż o 0,7 proc. należy wiązać ze wzrostem cen surowców energetycznych.

Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych krajów Wyszczególnienie I-XII 2017 2016 2017 w mld zł w mld dol. w mld euro I-XII 2016 = 100 I-XII PLN USD EUR struktura w % Eksport 1. Niemcy 238,5 62,5 55,8 108,4 111,4 110,3 27,4 27,4 2. Czechy 55,7 14,6 13,0 105,5 108,4 107,4 6,6 6,4 3. W. Brytania 55,4 14,5 13,0 103,7 106,4 105,5 6,7 6,4 4. Francja 48,9 12,8 11,4 110,6 113,4 112,5 5,5 5,6 5. Włochy 42,7 11,2 10,0 111,5 114,2 113,3 4,8 4,9 6. Holandia 38,2 10,0 8,9 106,1 108,9 107,9 4,5 4,4 7. Rosja 26,4 6,9 6,2 116,2 120,1 118,5 2,8 3,0 8. Szwecja 24,1 6,3 5,6 103,5 106,3 105,3 2,9 2,8 9. Hiszpania 23,7 6,2 5,5 108,5 111,3 110,4 2,7 2,7 10. Stany Zjednoczone 23,4 6,1 5,5 124,1 127,9 126,5 2,4 2,7 Import wg kraju pochodzenia

1. Niemcy 200,4 52,6 46,9 109,4 112,4 111,3 23,3 23,1 2. Chiny 102,9 27,0 24,1 109,2 112,6 111,2 12,0 11,9 3. Rosja 56,3 14,8 13,2 124,2 127,7 126,2 5,8 6,5 4. Włochy 45,6 11,9 10,7 104,3 106,9 106,1 5,6 5,3 5. Francja 33,8 8,9 7,9 108,2 111,1 110,1 4,0 3,9 6. Holandia 32,9 8,6 7,7 108,7 111,7 110,7 3,8 3,8 7. Czechy 31,2 8,2 7,3 109,7 112,6 111,6 3,6 3,6 8. Stany Zjednoczone 25,0 6,6 5,9 113,0 116,4 115,2 2,8 2,9 9. Belgia 22,2 5,8 5,2 106,3 109,0 108,1 2,7 2,6 10. W. Brytania 20,7 5,4 4,8 101,5 104,4 103,3 2,6 2,4 Źródło: GUS

Polska zanotowała największą nadwyżkę w handlu bilateralnym z Niemcami (38,1 mld zł), a największy deficyt w wymianie z Chinami (ok. 90 mld zł, GUS nie podał informacji o wielkości eksportu do Chin).

Powyższe wyliczenia dotyczą importu według kraju pochodzenia, polscy statystycy raportują również wielkość importu według kraju wysyłki. W tym ujęciu import z Chin jest niższy aż o 40,6 mld zł (ok. 40 proc.) i wynosi 62,3 mld zł. Równocześnie wyższa jest wartość importu z Niemiec - o 41,2 mld zł, Holandii - 19 mld zł i Belgii - 10,3 mld zł.

Źródło:

Maciej Kalwasiński