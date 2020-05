Tarcza antykryzysowa 3.0 - zwolnienie z ZUS, zawieszenie kredytu i przymusowe urlopy

Trzecia wersja tarczy antykryzysowej weszła w życie, a z nią m.in. rozszerzenie zwolnienia ZUS, nowe zasady wypłaty postojowego oraz uprawienia dla pracodawcy do przymusowego wysłania pracownika na urlop. Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców i pracowników? Na Bankier.pl sprawdzamy i podsumowujemy nowości w ramach tarczy antykryzysowej 3.0.

Ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 skorzysta więcej przedsiębiorców. Rozszerzenie pomocy dotyczy m.in. wypłaty świadczenia postojowego oraz zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Postojowe dla przedsiębiorcy

Ze świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ubiegający się po raz pierwszy o pomoc, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia. Do tej pory postojowe przeznaczone było dla osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego.

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Ze świadczenia postojowego skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli z powodu COVID-19 miały przestój w pracy. Pomoc dotyczy również osób, które płacą składki w ramach Małego ZUS-u plus i tzw. ulgi na start. Kwota wsparcia uzależniona jest m.in. od sposobu rozliczania podatku dochodowego i wypłacana będzie w wysokości 1300 zł lub 2080 zł.

Ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj skorzystają osoby samozatrudnione oraz korzystające z tzw. ulgi na start. Tarcza 3.0 umożliwia zwolnienie ze składek społecznych i zdrowotnych dla przedsiębiorcy, który:

płaci składki tylko za siebie ,

, prowadził działalność przed 1 kwietnia ,

, jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek nie przekroczył 15 681 zł ,

, uzyskał dochód poniżej 7 tys. zł.

Osoby samozatrudnione spełniające warunki mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy płacą rozszerzone składki, nie mogą otrzymać zwolnienia na kwotę ich nadwyżki.

Zawieszenie spłaty kredytu

Osoby rozliczające się w ramach ulgi na start mogą zostać zwolnione ze składek, jeżeli przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek,, czyli 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok. Jeżeli przychód przekraczał wskazaną kwotę, to osoby, którychwciąż mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS za dwa miesiące.

Kolejna zmiana, która weszła w życie wraz z nową wersją tarczy antykryzysowej, dotyczy kredytów konsumenckich. Według projektu złożonego do rządu to ustawodawca ustali warunki, na jakich będzie odbywało się zawieszenie spłaty kredytów zaciągniętych przez konsumentów oraz przedsiębiorców. To inaczej niż w przypadku tzw. wakacji kredytowych, gdzie ustalanie warunków było „po stronie banków". Więcej o nowym rozwiązaniu pisał Michał Kisiel w artykule „Wkrótce kolejne wakacje kredytowe? Tym razem za darmo".

Pracodawca wyśle na zaległy urlop

Pracodawcy wraz z nową tarczą antykryzysową 3.0 otrzymali m.in. możliwość przymusowego wysłania na zaległy urlop pracownika bez jego zgody. Ograniczona została również wysokość odprawy i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy oraz rozwiązania umowy. Maksymalna wysokość wypłaconego świadczenia nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie). Przepisy obowiązują do 30 września.

Pomoc dla samorządów

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe rozwiązania dla samorządów, które ma pomóc przetrwać trudne czasy pandemii COVID-19. Samorządy wcześniej otrzymają subwencje ogólne z budżetu państwa, które przypadają dla nich w 2020 roku. Możliwe jest również przesunięcie na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych.

- Raty wpłat przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r. samorządy będą mogły zapłacić w następnych miesiącach 2020 - przeczytamy w komunikacie otrzymanym od resoru finansów. Nowe rozwiązanie ma pomóc samorządom utrzymać płynność.

Skarbówka wraca do pracy w terenie

Od 25 maja wznowione zostają kontrole i postępowania podatkowe. Urzędnicy będą mogli wydać decyzje również na niekorzyść strony. Tarcza antykryzysowa 3.0 zawiera również przepisy przyśpieszające postępowania sądowo-administracyjne dotyczące kwestii podatkowych.

Dominika Florek