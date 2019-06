PKO BP, Idea Bank, Inbank – banki tną stawki na lokatach

Od dziś obowiązuje nowa tabela oprocentowania w PKO Banku Polskim. Nowy dokument wprowadza niższe stawki dla całej oferty lokat terminowych. Największy bank w Polsce nie jest jedyną instytucją, która w ostatnim czasie obiecuje niższy zysk swoim deponentom.

Aktualny dokument PKO Banku Polskiego datowany na 21 czerwca 2019 r. przewiduje niższe stawki dla Lokaty terminowej i Lokaty na nowe środki, która została rozszerzona o nowe okresy. W przypadku pierwszej z nich cięcie dotyczy wszystkich terminów (na miesiąc, kwartał, pół roku oraz rok).

Bank potraktował każdy z nich jednakowo, obniżając procent o 0,10 pp. Zasada ta dotyczy zarówno depozytów otwieranych w placówkach i na infolinii, jak i przez internet. Aktualne stawki wyglądają następująco:

Oprocentowanie Lokaty terminowej PKO BP – porównanie stawek Okres Wysokość oprocentowania [w skali roku] Lokata zakładana w oddziale lub przez infolinię Lokata zakładana przez bankowość internetową lub aplikację mobilną do 20.06.2019 r. od 21.06.2019 r. do 20.06.2019 r. od 21.06.2019 r. 1M 0,40 proc. 0,30 proc. 0,70 proc. 0,60 proc. 3M 0,50 proc. 0,40 proc. 0,80 proc. 0,70 proc. 6M 0,60 proc. 0,50 proc. 0,90 proc. 0,80 proc. 12M 0,70 proc. 0,60 proc. 1,00 proc. 0,90 proc. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania PKO Banku Polskiego

Zmianami objęta została również Lokata na nowe środki. Depozyt był dotychczas oferowany tylko na jeden okres wynoszący 3 miesiące. Od teraz dostępny jest także na pozostałe popularne terminy – tożsame dla Lokaty terminowej.

Oprocentowanie Lokaty na nowe środki PKO BP – porównanie stawek Okres Wysokość oprocentowania [w skali roku] Lokata zakładana w oddziale lub przez infolinię Lokata zakładana przez bankowość internetową lub aplikację mobilną do 20.06.2019 r. od 21.06.2019 r. do 20.06.2019 r. od 21.06.2019 r. 1M brak w ofercie 1,20 proc. brak w ofercie 1,50 proc. 3M 1,50 proc. 1,30 proc. 1,80 proc. 1,60 proc. 6M brak w ofercie 1,40 proc. brak w ofercie 1,70 proc. 12M brak w ofercie 1,50 proc. brak w ofercie 1,80 proc. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania PKO Banku Polskiego

Mniej pozytywną informacją dla zainteresowanych może być proponowany procent. Lokata kwartalna pozwoli zarobić o 0,20 pp. mniej niż do tej pory.

PKO Bank Polski nie należy do banków często aktualizujących swoje cenniki. Ostatnia zmiana oprocentowania jego produktów depozytowych miała miejsce 9 października 2017 r. Bank częściej ucieka się do innych rozwiązań, takich jak wprowadzenie promocyjnych depozytów oferowanych czasowo lub ze z góry określoną liczbą dostępnych lokat. Ostatnie przykłady to Lokata Niepodległościowa, Lokata na 100-lecie banku lub Lokata z licznikiem na nowe środki.

Ruch PKO Banku Polskiego wpisuje się w ostatni trend na rynku lokat, gdzie częściej mamy do czynienia z obniżkami niż wzrostami stawek na nowo założonych depozytach. Do innych banków, które w tym miesiącu zdecydowały się na podobne rozwiązanie, należą m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank, Inbank czy neoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy).

Getin Noble Bank wprowadził niższe oprocentowanie na Lokacie na nowe środki oraz Koncie oszczędnościowym „Na nowe środki” przy okazji przedłużenia promocji na nowy termin, Idea Bank aktualizował w tym miesiącu tabelę oprocentowania już czterokrotnie, Inbank obniżył stawkę na Lokacie kwartalnej zajmującą wysoką pozycję w cyklicznym rankingu lokat kwartalnych Bankier.pl a neoBank obniżył oprocentowanie na lokatach dla nowych klientów m.in. na energoLOKACIE Gwarantowanej 3M, energoLOKACIE 6M czy energoLOKACIE 12M.

Monika Dekrewicz