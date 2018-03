OC dla kierowców Ubera jest droższe. Ale nie w każdej firmie

Kierowca Ubera zapłaci za OC jak dla osoby prywatnej czy taksówkarza? Zakłady ubezpieczeń mają różne taryfikatory dla obu i nie zawsze potraktują takich klientów jednakowo, choć obaj zarabiają na odpłatnym przewozie osób.

Temat działalności Ubera jest kontrowersyjny już od momentu jego powstania i właściwie w każdym w kraju, w którym firma działa. Taryf ulgowych dla osób prowadzących działalność pod szyldem Ubera nie mają też niektórzy ubezpieczyciele, którzy w swojej polityce cenowej zrównują ich z taksówkarzami, dla których stawki OC są wyższe.

Kierowca Ubera z perspektywy ubezpieczyciela

Kierowca taksówki może zapłacić nawet czterokrotność tego, ile ubezpieczyciel wykalkulowałby dla klienta indywidualnego niezajmującego się odpłatnym przewozem osób – wynika z kalkulacji Ubea.pl przeprowadzonych dla Bankier.pl.

Stawki ubezpieczenia OC dla taksówkarzy i kierowców odpłatnie przewożących osoby* Zakład ubezpieczeń Wariant 1.

samochód prywatny Wariant 2. taksówkarz Wariant 3. odpłatny przewóz osób Benefia 638 zł Wyliczenie możliwe dla pojazdu użytkowanego wyłącznie prywatnie Wyliczenie możliwe dla pojazdu użytkowanego wyłącznie prywatnie Link4 811 zł 3 577 zł 3 577 zł MTU 851 zł 3 298 zł 851 zł Gothaer 856 zł 2 569 zł 2 569 zł Aviva 995 zł Wyliczenie możliwe dla pojazdu użytkowanego wyłącznie prywatnie Wyliczenie możliwe dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej UNIQA 1 353 zł 2 030 zł 1 353 zł *profil kierowcy: żonaty mężczyzna bez dzieci (32 lata) z bezwypadkową historią OC od 2005 r. (prawo jazdy od 2003 r.), zamieszkały w Warszawie; ubezpieczany pojazd: Skoda Fabia III Hatchback (1.2 TSI Ambition) z 2014 roku, bez instalacji gazowej Źródło: Kalkulacje wykonane w kalkulatorze OC/AC Ubea.pl dla Bankier.pl (stan na dzień 27.02.2018 r.)

– Ubezpieczyciele niechętnie ubezpieczają samochody wykorzystywane jako taksówki. Bardzo duży przebieg takich aut, częsta jazda w godzinach szczytu po zatłoczonym mieście, presja ze strony klientów spieszących się na dworzec czy lotnisko, która skłania niekiedy kierowców taksówek do szybszej jazdy – to wszystko sprawia, że wypadek z udziałem taksówki jest o wiele bardziej prawdopodobny. W efekcie niektórzy ubezpieczyciele w ogóle nie chcą przedstawiać oferty OC dla aut wykorzystywanych jako taksówka (np. Benefia, Aviva), a inni znacząco podnoszą składkę – komentuje wyniki Katarzyna Butkiewicz z Ubea.pl.

Choć kierowca Ubera również jest narażony na to ryzyko, nie wszystkie towarzystwa decydują się na zwyżki analogiczne do taksówkarzy. Odpłatny przewóz osób niezwiązany z prowadzeniem taksówki jest wyceniany tak samo, jak dla osoby prywatnej w MTU oraz w towarzystwie ubezpieczeń UNIQA. Równie drogie OC, co taksówkarzowi, zaproponują natomiast Gothaer i Link4. W rozmowie z Bankier.pl taką politykę cenową zadeklarowały również ERGO Hestia i AXA Ubezpieczenia.

– Przy ustalaniu ceny ubezpieczenia pod uwagę jest brany sposób wykorzystywania pojazdu. Dla poprawnej oceny przyjmowanego ryzyka ubezpieczeniowego, pojazdy służące do prowadzenia działalności polegającej na transporcie osób i mienia, z uwagi na charakter wykorzystania pojazdu, przy wycenie uwzględniona jest zwyżka składki. Zwyżka jest analogiczna jak dla pojazdów wykorzystywanych jako taxi i jest wyższa od podstawowej składki – tłumaczy Łukasz Łodziana, kierownik ds. ubezpieczeń ERGO Hestii.

Zacząłem jeździć z Uberem, jak to wpłynie na OC?

Co to oznacza dla kierowcy Ubera? To, że w jego przypadku podwójnie warto sprawdzać stawki u różnych ubezpieczycieli – może wywalczyć nie tylko lepszą cenę, ale i brak zwyżki z tytułu prowadzonej działalności. – Różnica w składce proponowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli może w ich przypadku przekroczyć nawet 2 500 zł – mówi Butkiewicz.

A co wtedy, gdy ubezpieczający dopiero w trakcie trwania umowy podejmie decyzję o nawiązaniu współpracy z Uberem? Wtedy musi liczyć się z rekalkulacją składki – oczywiście nie będzie miało to miejsca w towarzystwie ubezpieczeń, które zwyżek za odpłatny przewóz osób nie stosuje, ale w pozostałych będzie zasadne. – Jeśli dowiemy się, że dana osoba współpracuje z firmą Uber, to w zakresie ubezpieczenia OC nastąpi rekalkulacja składki. W przypadku ubezpieczenia casco pojazdy przeznaczone do przewozu osób są wyłączone z przedmiotu ubezpieczenia – tłumaczy Aleksandra Leszczyńska z AXA Ubezpieczenia.

W tym przypadku uprawnia ubezpieczycieli do tego ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – jeśli klient pominie przy ustalaniu wysokości składki istotny czynnik wpływający na poziom ryzyka, zakład ubezpieczeń może rekalkulować składkę.

Mateusz Gawin