Niespodzianka. Inflacja najniższa od prawie dwóch lat

Inflacja CPI wyniosła w listopadzie 1,2 proc. w ujęciu rocznym – podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny. To najniższy wynik od blisko dwóch lat.

W mijającym miesiącu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do listopada 2017 r. o 1,2 proc., zaś w porównaniu do października 2018 r. pozostały na niezmienionym poziomie – poinformował dziś GUS.

Wynik ten okazał wyraźnie niższy od szacunków ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu cen koszyka dóbr konsumpcyjnych (CPI) o 0,3 proc. względem minionego miesiąca oraz o 1,5 proc. względem listopada 2017 r. W październiku z kolei inflacja cenowa ukształtowała się na poziomie 1,8 proc. r/r oraz 0,4 proc. m/m.

Roczna dynamika na poziomie 1,2 proc. to najniższy wynik od grudnia 2016 r., kiedy Polska dopiero wychodziła z ponaddwuletniego okresu deflacji cenowej.

Od początku 2018 roku oficjalnie raportowana inflacja CPI w Polsce nie przekracza 2 proc. w skali roku i utrzymuje się wręcz poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. NBP definiuje „stabilność cen” jako wzrost kosztów życia (CPI) o 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w obie strony. W 2019 r. polski bank centralny zakłada jednak wzrost inflacji CPI, nawet powyżej 3 proc.

Opublikowane dziś dane to tzw. szybki szacunek, który będzie jeszcze przedmiotem rewizji. Finalne dane o listopadowej inflacji zostaną ogłoszone w połowie grudnia. Wtedy też poznamy strukturę wskaźnika CPI w rozbiciu na poszczególne kategorie.

Na razie wiemy tylko, że za listopadową inflację roczną w znacznej mierze odpowiadał wzrost cen paliw, który GUS oszacował na 10,5 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 0,7 proc., a nośniki energii o 1,1 proc.

Tematowi inflacji poświęcony jest najnowszy odcinek podcastu „Puls Biznesu do słuchania”. Jak to możliwe, że wydaje się, że wszystko drożeje, a oficjalne dane o inflacji mówią, że wzrost cen od kilku lat jest ledwo zauważalny? Czy Główny Urząd Statystyczny zaniża czy... zawyża dane o inflacji? I jak właściwie urzędnicy to sprawdzają?

Michał Żuławiński