Morawiecki: AGD to branża, w której święcimy sukcesy w całej Europie

AGD to branża, w której święcimy sukcesy w całej Europie - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki w fabryce firmy Amica we Wronkach. Zadeklarował przeznaczenie 20 mln zł na szkółkę piłkarską współfinansowaną przez Amicę.

Morawiecki ocenił, że w zakładzie przemysłowym firmy Amica we Wronkach wyraźnie widać postęp technologiczny i podkreślił, że w samej fabryce pracuje wciąż około 3 tysięcy osób.

"Mamy tu połączenie pracy człowieka z postępującą automatyzacją, z innowacyjnością, z tym, co sobie nazywamy +przemysł 4.0+" - mówił Morawiecki.

Gratulował prezesowi firmy Jackowi Rutkowskiemu stworzenia jednej z "najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie" i dziękował za stworzenie nowoczesnej akademii piłkarskiej.

Szef rządu zauważył, że to ze szkółki piłkarskiej współfinansowanej przez Amicę wywodzi się kilku reprezentantów Polski oraz zawodników reprezentacji kraju do lat 20 i do lat 21. Przypomniał, że rząd zobowiązał się wesprzeć rozwój nowoczesnego laboratorium szkoleniowego dla młodych piłkarzy.

"Zainwestujemy tutaj co najmniej 20 mln zł w to, żeby właśnie nasza młodzież kształciła się w najnowocześniejszych warunkach" - podkreślił Morawiecki.

W tym kontekście poinformował o wsparciu rządu w budowie boisk z tzw. balonami pneumatycznymi, które - jak mówił - pozwolą na trenowanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

"Mamy nowoczesny zakład, który wchodzi śmiało, odważnie w obszar rewolucji 4.0, a jednocześnie też współpracuje - współpracuje to mało powiedziane, łoży środki przy wsparciu również państwa polskiego na kształcenie polskich piłkarzy po to również, żeby polska piłka była co najmniej tak znana i sławna na całym świecie jak Robert Lewandowski, który stąd wyszedł" - mówił premier, nawiązując do wcześniejszej gry Lewandowskiego w pobliskim Lechu Poznań.

"Zawodowa piłka nożna to dzisiaj (...) rosnąca gałąź gospodarki całego kraju, a więc dla nas bardzo ważna" - oświadczył premier.

Prezes firmy Amica Jacek Rutkowski podkreślał, że jego przedsiębiorstwo jest obecne dziś na 60 rynkach, a popyt na jego produkty jest głównie w Europie Zachodniej. "Wiemy, że jedyną drogą, żeby utrzymać się w tej bezwzględnej walce konkurencyjnej jest digitalizacja, robotyzacja" - mówił.

Rutkowski poinformował, że Amica w ciągu najbliższych lat zamierza przeznaczyć 400 mln zł na robotyzację, w tym taśm produkcyjnych. Podkreślał, że ceni sobie współpracę z rządem.

"W Wielkopolsce cenimy sobie bardzo konkret i dziękujemy za te obszary, w który mogliśmy współpracować i jesteśmy otwarci na dalszą współpracę" - mówił.

Amica to polskie przedsiębiorstwo produkujące głównie sprzęt AGD, które zostało założone w 1945 r. we Wronkach, gdzie do dziś mieści się zakład produkcyjny tej spółki. Firma od 1997 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W portfolio marek Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki: Gram, Hansa i CDA.

Amica była sponsorem I-ligowego klubu piłkarskiego Amica Wronki, a w 2006 roku po połączeniu klubów Amica i Lech Poznań stała się właścicielem Lecha. W 2008 Lecha Poznań przejęła spółka Invesco, w której 100 proc. udziałów posiada prezes firmy Amica Jacek Rutkowski. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ mmu/