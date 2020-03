Rząd zamyka szkoły, przedszkola i uczelnie z powodu koronawirusa. Co mogą zrobić rodzice?

Zajęcia szkolne zostały odwołane z powodu koronawirusa od poniedziałku na dwa tygodnie, zdecydował rząd. Żłobki, przedszkola i uczelnie wyższe również będą zamknięte. We wtorek, 10 marca, władze podjęły podobną decyzję wobec imprez masowych. W Polsce zakażonych jest już ponad 20 osób.

Minister zdrowia już wcześniej mówił, że spodziewany jest wzrost liczby zakażonych na koronawirusa. Rząd wyszedł z założenia, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i podjął decyzję o zamknięciu żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych.

"Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych oraz szkół wyższych na 2 tygodnie od poniedziałku, już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego. (...) W czwartek i w piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, by umożliwić logistykę" - powiedział premier.

Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych dotyczy także tych niepublicznych - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Placówki, których ograniczenie nie obowiązuje

Minister edukacji poinformował, że ograniczenie nie obejmie kilku rodzajów placówek. "Uzgodniliśmy, że w przypadku przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej organizowanych zgodnie z przepisami Prawa oświatowego, w szkołach funkcjonujących w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych, tego typu zarządzenie nie będzie obowiązywało" - podał.

Niektóre samorządu nie czekały jednak na ogólnopolskie rozporządzenie i dyrektorzy szkół mogli sami podjąć decyzję, czy zajęcia będą zawieszone. Tak było m.in. w Poznaniu , gdzie wiceprezydent miasta mówił, "Profilaktyka jest łatwiejsza od późniejszego leczenia, co pokazuje sytuacja we Włoszech. Tam, które chorobę przechodziły bezobjawowo i przekazywały dziadkom. Trzeba mu przeciwdziałać jak najwcześniej i my będziemy to robić". Taką samą rekomendacje wydał wcześniej prezydent Opola.

Na zamknięcie szkół i odwołanie imprez masowych zdecydowali się również nasi południowi sąsiedzi - Czechy i Słowacja.

Jakie prawa przysługują rodzicom w takiej sytuacji

Obowiązująca od niedzieli 8 marca ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przewiduje dodatkowe 14 dni (w stosunku do standardowej ustawy zasiłkowej) zasiłku opiekuńczego wypłacanego na opiekę nad dzieckiem do lat 8. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia, tak samo jak świadczenie chorobowe.

Przysługuje on matce, jak i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu. Otrzymuje go jeden z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z budżetu państwa.

Zasiłek opiekuńczy - jak go otrzymać

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy, że "należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza". Jak dodała minister Maląg, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy.

Zasiłek opiekuńczy a działalność gospodarcza

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

W przypadku chęci skorzystania z zasiłku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, druk ZUS Z-15 A należy złożyć w najbliższym oddziale ZUS-u. Można to także zrobić online, jeśli ktoś ma założone swoje indywidualne konto na platformie internetowej ZUS.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Zamknięcie szkół i przedszkoli - co jeśli potrwa dłużej niż 14 dni?

Jeżeli placówki dydaktyczne zamknięte będą dłużej niż dwa tygodnie, rodzicowi przysługuje jeszcze standardowe 60 dni z ustawy zasiłkowej. W ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Na dziecko powyżej 14 roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne przez miesiąc, czyli 30 dni.

Organizacja roku szkolnego bez zmian, nauczyciele z pensją

Piontkowski powiedział w środę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej kontaktowało się w tej sprawie z Centralną Komisją Egzaminacyjną. "Jak na razie tego typu decyzja nie niesie za sobą dalszych skutków, mówiących o innej organizacji roku szkolnego" - powiedział minister.

Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w uzgodnieniu z ministrem zdrowia oraz inspekcją sanitarną, będą ewentualnie podejmowane dalsze decyzje w tej kwestii.

Piontkowski zaznaczył również, że głównym celem decyzji o zamknięciu placówek dydaktyczno-wychowawczych jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia wirusa. "To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi milionami osób. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych, a przecież dziadkowie, babcie często mają kontakt ze swoimi wnukami" - mówił.

Minister edukacji poinformował, że w czasie, gdy szkoły i przedszkola będą zamknięte, nauczyciele będą pozostawać w gotowości. "Jeśli chodzi o nauczycieli, to oni - zgodnie z kodeksem pracy - będą w gotowości do pracy, natomiast nie będziemy wymagali, żeby przychodzili do szkoły. Będziemy natomiast apelowali o to, aby zgodnie z tym, co mówił minister zdrowia, także zapewnili uczniom pewne możliwości kształcenia" - mówił Piontkowski.

Wśród alternatywnych sposobów kształcenia wymienił platformy cyfrowe, e-learningowe czy prace zdalne.

Dopytywany, powiedział, że za ten czas nauczycielom będzie się należeć wynagrodzenie.

Zajęcia na uczelniach wyższych zawieszone od 12 do 25 marca

Minister Gliński wyjaśnił, że zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni. "Normalnie powinny funkcjonować administracje uczelni, normalnie powinny być prowadzone badania naukowe. A władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby w jak najszerszym zakresie umożliwić studentom odbywanie zajęć online" - poinformował minister Gliński.

Dodał, że normalnie powinny przebiegać procedury wyboru nowych władz uczelni. "Nie widzimy potrzeby, żeby zmieniać terminy rekrutacji" - dodał. "Chcę podkreślić, że analogiczne decyzje w odniesieniu do podległych sobie uczelni podjęli minister zdrowia i minister kultury" - powiedział minister nauki.

Jak do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem ani wśród studentów, ani wśród pracowników żadnej polskiej uczelni - podkreślił w środę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jeśli nie widzisz okna z ankietą poniżej, przejdź tutaj.

<a href="https://bankier.survey.fm/koronawirus-przesadzamy-czy-robimy-za-mało-sonda" _mce_href="https://bankier.survey.fm/koronawirus-przesadzamy-czy-robimy-za-mało-sonda">View Survey</a>

DU