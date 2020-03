Lista Alertów GPW pierwszy raz po nowemu

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku na Liście Alertów znalazło się sześć spółek. Jest to pierwsza aktualizacja Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności po wprowadzeniu przez zarząd GPW nowych zasad kwalifikacji.

27 marca miała miejsce pierwsza klasyfikacja spółek do Listy Alertów na głównym rynku akcji według nowych zasad. W miejsce 34 spółek znajdujących się dotychczas na Liście Alertów zaklasyfikowano akcje jedynie sześciu emitentów. Natomiast akcje 50 spółek znalazły się w Strefie Niższej Płynności (dotychczas 51 spółek). O zmianie zasad kwalifikacji akcji spółek z Głównego Rynku GPW do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności zarząd GPW zdecydował w październiku 2019 roku. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2020 roku.

- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji spółek do Listy Alertów w związku z wprowadzeniem przez GPW nowych kroków notowań akcji (do czterech miejsc po przecinku), które zaczęły obowiązywać w marcu ubiegłego roku i umożliwiły bardziej efektywną wycenę akcji spółek groszowych – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

- Ponadto wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i podjęliśmy decyzję o niezawieszaniu notowań spółek, które co najmniej po raz szósty znalazły się na Liście Alertów. Akcje takich spółek od 1 kwietnia br. będą notowane w systemie notowań jednolitych, z jednym fixingiem w tygodniu. W przypadku Strefy Niższej Płynności, nowe zasady klasyfikacji spółek lepiej służą płynności obrotu i zapewnieniu rynkowej wyceny akcji, natomiast nie wpłynęły istotnie na liczbę zaklasyfikowanych do tej strefy spółek - dodaje.

Zgodnie z nowymi zasadami do Listy Alertów GPW kwalifikowane są akcje, których średni kurs liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych wyniósł poniżej 10 groszy, a nie jak dotychczas poniżej 50 groszy. Obrót akcjami spółek zakwalifikowanych do Listy Alertów co najmniej po raz szósty z rzędu (z uwzględnieniem poprzednich kwalifikacji na dotychczasowych zasadach) nie będzie już podlegać zawieszeniu. Akcje tych spółek będą notowane w systemie notowań jednolitych, z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego raz w tygodniu (w środy).

Spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów Lp. Nazwa Skrót Średni kurs (PLN) Liczba kwalifikacji z rzędu 1 CCENERGY CCE 0,06 25 2 FASTFIN FFI 0,09 6 3 PBG PBG 0,0242 10 4 REGNON REG 0,0848 14 5 SCOPAK SCO 0,08 8 6 WINVEST WIS 0,0968 3 Źródło: GPW

Od początku 2020 roku do Strefy Niższej Płynności klasyfikowane są spółki, dla których liczba transakcji jest niższa niż pięć transakcji na sesję na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych miesiąca weryfikacji). Emitent akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, nadal będzie mógł przystąpić do Programu Wspierania Płynności.

MZ