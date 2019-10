GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Do Listy Alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonał zmian w zasadach kwalifikacji akcji spółek do Listy Alertów oraz do Strefy Niższej Płynności. Decyzje o obniżeniu progu groszowości w Liście Alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Giełda postanowiła jednocześnie zmienić definicję niskiego poziomu płynności będącego podstawą do kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności. Zgodnie z nowymi zasadami za niski poziom płynności będzie uznawana sytuacja, w której na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca), liczba transakcji akcjami danej spółki jest niższa niż pięć transakcji na sesję. Emitent akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, nadal będzie mógł przystąpić do Programu Wspierania Płynności.

- Zgodnie z zapowiedziami, Giełda dokonała kompleksowej analizy wpływu nowych kroków notowań na wszystkie obszary związane z obrotem giełdowym. Jej wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zmienność kursów oraz efektywność wyceny spółek groszowych, dlatego Zarząd Giełdy zdecydował o obniżeniu do 10 groszy progu groszowości przy kwalifikacji akcji do Listy Alertów. Zmiany w zasadach kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności były konsultowane z członkami giełdy pełniącymi funkcję animatora rynku. Przewidzieliśmy również odpowiednio długi okres dostosowawczy dla emitentów i animatorów – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Szczegółowe zasady kwalifikacji akcji spółek do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności znajdują się w uchwałach 1068/2019 i 1069/2019 Zarządu Giełdy z 10 października 2019 r.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że pierwsza kwalifikacja segmentów rynku regulowanego do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności wg nowych zasad odbędzie się 27 marca 2020 r.

W wyniku ostatniej kwalifikacji, która odbyła się 26 września 2019 r., na Liście Alertów znajdują się akcje 38 emitentów. Do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 63 emitentów. Obecnie w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 157 emitentów.

mz,gpw