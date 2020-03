Koronawirus. Jak pracują banki, poczta, ZUS, urzędy i inne instytucje?

Szereg instytucji reaguje na zalecenia władz, zachęcając swoich klientów i petentów do pozostania w najbliższym czasie w domach. Wiele spraw będzie można załatwić telefonicznie lub przez internet. Zmiany wprowadziły m.in. ZUS, urzędy skarbowe, poczta i banki.

Zebraliśmy najważniejsze postanowienia tych punktów usługowych i instytucji.

Apteki

Mimo zamknięcia np. dużych galerii handlowych apteki znalazły się w gronie podmiotów, które pozostają otwarte. Od ubiegłego tygodnia zmieniły się jednak zasady obsługi klientów - apteki w całej Polsce przechodzą na sprzedaż poprzez okienka, wykorzystywane wcześniej w ramach dyżurów nocnych, lub w specjalnie wyznaczonych do tego celu strefach. Zachowywanie odpowiedniej odległości zarówno od aptekarzy, jak i innych oczekujących w kolejce ma pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Banki

Chociaż placówki bankowe mogą pracować bez przeszkód (także te zlokalizowane w galeriach handlowych), część instytucji zdecydowała o zmianie godzin pracy w oddziałach. Na ograniczenie dostępności placówek zdecydowały się m.in. ING Bank Śląski, Bank Millennium, BOŚ Bank czy DNB Bank Polska. Więcej na ten temat w artykule Wojtka Boczonia, opublikowanym w serwisie prnews.pl.

W ostatnich dniach da się również zauważyć wzmożone komunikaty do klientów zachęcające do pozostania w domach i korzystania z bankowości internetowej czy mobilnej. Banki dużo mówią i piszą o tym, jak w obecnych czasach bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Kina, muzea, teatry i inne placówki kultury

W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego kina, podobnie jak muzea, teatry i inne placówki kultury pozostaną tymczasowo zamknięte - od 14 marca do odwołania.

W sobotę biuro prasowe Poczty Polskiej poinformowało o zmianach w świadczeniu usług. W związku z zawieszeniem międzynarodowego transportu lotniczego PP od 16 marca wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do innych krajów.

Również od 16 marca skróceniu ulegają godziny otwarcia placówek pocztowych. „W dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godzinach 14:00–20:00 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę. Także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny” – informuje poczta. Jak będą działały poszczególne placówki, można sprawdzić na stronie www.poczta-polska.pl.

Placówki całodobowe od 16 marca będą pracowały w skróconych godzinach – przez siedem dni w tygodniu od godz. 8:00 do 20:00.

Nieczynne będą pocztowe punkty obsługi klientów zlokalizowane w galeriach handlowych.

W placówkach będzie obowiązywała zasada, że przy czynnym okienku znajdować się może tylko jedna osoba. Ponadto na poczcie będą obowiązywały tzw. strefy ochronne. Osoby przebywające w placówkach będą proszone o zachowanie odległości 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie w tej odległości także w trakcie obsługi. „Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności na wyraźną prośbę pracownika poczty” – zaleca Poczta Polska.

Nie zmieniają się zasady wypłat rent i emerytur. Będą one dostarczane osobom pozostającym w kwarantannie w trybie specjalnym. „Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie” – informuje poczta w oficjalnym komunikacie.

Policja i Straż Miejska

Jeśli chcesz powiadomić policję o jakimś zdarzeniu, nie musisz robić tego osobiście na komisariacie - informują funkcjonariusze, zachęcając obywateli do ograniczenia wizyt w jednostkach tych służb.

Możliwości kontaktu z policją jest kilka - począwszy od najbardziej powszechnych telefonów alarmowych 112 i 997, po numery konkretnych jednostek dostępne na stronach internetowych policji lub w Centralnej Książce Telefonicznej.

Policja przekonuje, że możliwe jest także pisemne przesłanie zgłoszenia (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

"Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach, również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami" - przypominają policjanci, zniechęcając równocześnie do korzystania w tym czasie z komunikacji miejskiej.

Z podobnymi komunikatami w ostatnim czasie do obywateli zwróciła się m.in. Straż Miejska. Również te służby zachęcają do ograniczania wizyt w jednostkach. Przykładowo wrocławska SM informuje, że do dyspozycji mieszkańców miasta pozostają Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.

Restauracje, puby, dyskoteki

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego punkty gastronomiczne, tj. restauracje, puby czy dyskoteki, zostają czasowo zamknięte. Mogą natomiast dostarczać jedzenie na wynos. Stan ten potrwa do odwołania (począwszy od 14 marca).

Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa od 13 do 27 marca urzędy skarbowe będą zamknięte – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. Możliwy będzie kontakt przez telefon i internet.

KAS zachęca do korzystania z e-usług i kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. „Administracja skarbowa przypomina, że Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne na portalu podatki.gov.pl, pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możliwy i wskazany będzie równieżskarbowym – tym, do którego wysyła się roczne rozliczenia podatkowe.

Przede wszystkim – ZUS zachęca w tym czasie do ograniczenia wizyt w placówkach. Te w poniedziałki 14 i 23 marca będą pracowały w skróconych godzinach – od 8:00 do 15:00. Kto nie musi stawiać się osobiście w ZUS-ie, powinien pozostać w domu i podjąć próbę kontaktu telefonicznego (tel. 22 560 16 00 - od pon. do pt. w godz. 7:00-18:00), elektronicznego (przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS) lub poprzez e-mail (adres: cot@zus.pl).

Pod wspomnianym numerem telefonu 22 560 16 00 uruchomiono specjalną infolinię tematyczną dla osób, które poszukują informacji o:

zasiłku opiekuńczym i świadczeniach z powodu poddania się kwarantannie,

ulgach i umorzeniach oraz zawieszeniu działalności gospodarczej,

innych sprawach powiązanych z koronawirusem.

ZUS poinformował, że w okresie od 16 do 27 marca br. nie odbędą się badania zaplanowane przez komisje lekarskie i lekarzy orzeczników. Sami zainteresowani zostaną powiadomieni o tym przez pracowników instytucji. Nowe terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie.

Przez internet można składać oświadczenia będące podstawą do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców z powodu epidemii koronawirusa pozostających z dziećmi w domu. Do tego celu posłuży portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS zawiesza wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych – od 14 marca do odwołania. Skierowania na turnusy rehabilitacyjne będzie można zrealizować w późniejszych terminach. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na numer telefonu podany na skierowaniu.

MW