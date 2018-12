Kolejny dzień mocnych wzrostów. Przebudzenie mWIG-u

Za indeksami z warszawskiej giełdy kolejna udana sesja. Tym razem wzrosty nie ograniczyły się jednak tylko do blue chipów, liderem bowiem okazał się mWIG.

W czwartek wzrostom na GPW sprzyjało otoczenie. Zieleń w Stanach, zieleń w Europie, ocieplenie na linii Pekin-Waszyngton oraz Europejski Bank Centralny, który wprawdzie kończy QE, ale obiecuje reinwestować odsetki oraz kapitał z zapadających papierów „przez dłuższy okres czasu”. Wszystkie te czynniki ułatwiły dziś zadanie bykom z Książęcej, te zaś wykorzystały swoją szansę.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,6 proc. i wyniósł 2.310,7 pkt., WIG również zyskał 1,6 proc. i zakończył notowania na poziomie 58.952,55 pkt. To jednak nie blue chipy były dzisiaj gwiazdą dnia, a mWIG, który zyskał +2,1 proc. To w ostatnim czasie rzadkość, by przy bardzo silnym indeksie WIG20, mWIG zdołał wykręcić jeszcze mocniejszy wynik. Zazwyczaj to blue chipy skupiały na sobie zachodnie wahania, mWIG zaś i sWIG reagowały nieco słabiej, lądując bliżej kreski. Dziś pokazał to sWIG, który zyskał 0,4 proc., na mWIG-u zarysowało się jednak widoczne ożywienie. Być może ma ono związek z bardzo perspektywiczną sytuacją techniczną w jakiej znalazł się ów indeks.

Wśród dużych spółek odbicie kontynuowały kursy spółek sektora energetycznego (WIG-Energia wzrósł o 3 proc.), Tauron zyskał 5 proc., PGE zwyżkowała o 2,7 proc., Energa poszła w górę o 3,3 proc. Wchodząca w skład mWIG40 Enea również zwyżkowała na zamknięciu, o 3,1 proc. Minister Tchórzewski przyznał dziś, że nie może zmusić spółek do wycofania o wyższe taryfy. Wspomniał także, że ma alternatywne plany do rekompensat na wypadek odmowy URE. Nieoficjalnie mówi się o obniżeniu akcyzy na prąd.

O 2,6 proc. wzrosła wycena PGNIG. Grupa poinformowała w czwartkowym komunikacie, że odbierze w czwartek, 13 grudnia, dostawę gazu skroplonego od Centrica LNG Company Limited. Będzie to trzecia dostawa spotowa sprowadzona w tym roku do Terminalu w Świnoujściu.

Na 1,2-proc. plusie znalazł się kurs Lotosu. Grupa Lotos i Microsoft będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii informatycznych. Szacunkowe korzyści z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych wyniosą powyżej 10 mln euro - podał Lotos w czwartek w komunikacie prasowym. Drugi z paliwowych koncernów - PKN Orlen - zyskał w czwartek 2,3 proc.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3112,17 0,14 2,17 -3,49 -13,11 -11,18 DAX Niemcy 10924,70 -0,04 1,05 -4,77 -16,77 -15,43 FTSE 100 W.Brytania 6877,50 -0,04 2,59 -2,50 -8,26 -10,54 CAC 40 Francja 4896,92 -0,26 2,44 -4,02 -9,31 -7,82 IBEX 35 Hiszpania 8926,30 0,82 1,85 -2,40 -13,00 -11,13 FTSE MIB Włochy 19048,83 0,54 2,17 -0,92 -14,96 -12,83 ASE Grecja 648,49 0,36 -0,54 0,70 -13,51 -19,18 BUX Węgry 40041,71 0,39 0,74 4,68 4,74 1,69 PX Czechy 1029,17 -0,15 -0,91 -4,60 -2,90 -4,54 RTS INDEX (w USD) Rosja 1129,35 0,32 -0,42 2,66 -1,06 -2,17 BIST 100 Turcja 91386,52 1,48 -1,55 -1,43 -15,50 -20,76 WIG 20 Polska 2310,66 1,56 0,71 4,18 -4,10 -6,12 WIG Polska 58952,55 1,58 0,93 4,06 -5,75 -7,52 mWIG 40 Polska 4076,59 2,11 1,98 4,78 -14,47 -15,90

Adam Torchała/PAP Biznes