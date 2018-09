Hossa na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze

Dane o rozpoczynanych budowach mieszkań wskazują, że rynek nieruchomości mieszkaniowych wciąż jest na szczycie hossy i z tego szczytu nie schodzi.

Wiele mówi się o tym, że rynek nieruchomości mieszkaniowych może wchodzić w okres spowolnienia. Wskazywały na to m.in. dane o sprzedaży mieszkań przez największych deweloperów, które od wiosny wykazywały ujemną dynamikę (w skali rok do roku). Jednak dane o rozpoczynanych budowach mieszkań wskazują, że rynek wciąż jest na szczycie hossy i z tego szczytu nie schodzi. Deweloperzy uzyskują niemal rekordową liczbę pozwoleń i rozpoczynają rekordową liczbę projektów.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła w sierpniu 21,9 tys. Kiedy z danych usuniemy efekty sezonowe (czyli na przykład efekt letniej zwyżki aktywności budowlanej), to liczba rozpoczynanych projektów wyniosła 19,7 tys. To jest wyrównany rekord. Dla przypomnienia, w szczycie hossy w 2007 roku ta liczba wynosiła 17,7 tys. Bardzo wysoka jest również liczba nowych pozwoleń na budowę.

Rynek mieszkaniowy jest bardzo wrażliwy na zmiany koniunktury – np. deweloperzy ograniczają liczbę uzyskiwanych pozwoleń natychmiast po wystąpieniu sygnałów spowolnienia popytu. Do tego stopnia, że zmiany liczby pozwoleń nierzadko szybciej reagowały na zmiany popytu w gospodarce niż na przykład zatrudnienie czy wynagrodzenia. Dlatego hossa na rynku mieszkaniowym jest pozytywnym sygnałem z punktu widzenia oceny stanu gospodarki. Rynek mieszkaniowy ma oczywiście swoje problemy, a nastroje wśród deweloperów nie są doskonałe – ceny materiałów rosną, ceny gruntów są bardzo wysokie, niełatwo jest utrzymać marże, co widać po cenach akcji deweloperów. Ale jeżeli jest popyt na mieszkania, a temu nie towarzyszą typowe oznaki przegrzania (bardzo dynamiczna akcja kredytowa, dynamiczny wzrost cen, spadek rentowności najmu itd.), to z punktu widzenia osoby patrzącej na kondycję całej gospodarki sytuacja wygląda optymistycznie.

Ignacy Morawski