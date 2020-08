Gwałtowna przecena złota i srebra

Turcja wyda licencje na odwierty na Morzu Śródziemnym

Turcja wyda pod koniec sierpnia licencje na prace badawcze oraz odwierty złóż ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego - poinformował we wtorek szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu. Grecja zaapeluje do UE o zorganizowanie w trybie pilnym szczytu w tej sprawie.