Gra studia Movie Games zwróciła się w jeden dzień

Koszty produkcji najnowszej gry Movie Games zwróciły się już po jednej dobie od premiery. Psychologiczny horror producenta ze stajni PlayWaya – „Lust for Darkness” – odniósł spory sukces, po tym jak 12 czerwca zadebiutował na platformie Steam. Oprócz licznych premier Movie Games planuje wkrótce również debiut na rynku NewConnect.

„Jesteśmy zdecydowanie zadowoleni z tego, jak przyjął się »Lust for Darkness«. W ciągu doby od premiery możemy mówić już o tym, iż wszystkie koszty produkcji tytułu zostały spłacone, a łączna sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji przekroczyła 10 tysięcy sztuk. To świetny wynik, który prognozuje pozytywny rozwój dalszego zainteresowania grą. Potwierdzeniem tych słów jest chociażby liczba zapisów na listę życzeń na platformie Steam, która zaledwie w ciągu doby od premiery niemalże się podwoiła. Uważamy, że zwiastuje to długi cykl życia produktu” – mówi Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games.

„Wysoka jakość i angażująca gracza historia to dla nas cele priorytetowe. Kieruje nami fascynacja różnymi rodzajami sztuki oraz próba poszukiwania w branży gamingowej kierunku, który nie był do końca eksplorowany. Opinie graczy na ten moment wskazują jasno: było warto” – mówi Michał Ciastoń, szef teamu Movie Games Lunarium.

Obecnie studio skupia się na przygotowaniu do wydania wersji konsolowych – do ogłoszonego wcześniej planu wydania tytułu na Nintendo Switch dołączyły wersje na Xboksa One i PlayStation 4, które pojawią się jeszcze w tym roku.

„»Lust for Darkness« to jeden z pierwszych tytułów z gatunku horrorów, który dostępny będzie na konsole Nintendo Switch. W naszym przekonaniu stanowi to realną szansę na znaczące zwielokrotnienie dotychczasowej sprzedaży” – podsumowuje Mateusz Wcześniak.

Co miesiąc kolejna gra

Produkcja ta pod względem gatunkowym nieco może przypominać „Agony", grę również stworzoną przez jedną ze spółek ze stajni PlayWaya. W tamtym przypadku inwestorzy jednak się przeliczyli i zostali mocno „ wystraszeni" tuż po ukazaniu się pierwszych dosyć przeciętnych recenzji. Zdecydowano się nawet na bardzo niecodzienny ruch i postanowiono wydać nową, poprawioną wersję tej nieco nieudanej gry . Na temat produkcjiLust for Darkness", jeszcze przed wydaniem, panowała natomiast niemal cisza, która jak widać tutaj popłaciła i przyniosła bardzo szybkie zyski.

W tym roku Movie Games już informowało, że strategia na 2018 rok polega na wydawaniu wielu tytułów w małych odstępach czasu i zbierania części funduszy na produkcję gier w internecie za pomocą crowdfundingu. W 2018 r. spółka planuje także zadebiutować na rynku NewConnect, na co wyrazili już zgodę jej akcjonariusze. Kapitał zakładowy ma w związku z tym zostać podwyższony poprzez emisję do 250 tys. akcji, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej.

„Staramy się produkować dużo gier, nawet do jednej na miesiąc. Nie w każdej zakładamy kasowy sukces. Nie mówimy »wszystkie z tych gier sprzedadzą się w setkach tysięcy egzemplarzy«. Na zakładaniu realnych wolumenów sprzedażowych bazujemy nasz model biznesowy i w ten sposób chcemy uzyskać zaufanie instytucji finansowych. Co kwartał planujemy pokazywać wyniki finansowe i to niewynikające ze sprzedaży jednego dużego tytułu, ale wielu tytułów w danym okresie" - powiedział prezes Movie Games. Dodał także, że spółka ma obecnie środki na realizację bieżących projektów, a finansowanie z giełdy to jedynie sposób na przyspieszenie rozwoju.

Movie Games to polska spółka założona w 2016 roku przez Mateusza Wcześniaka i Aleksego Uchańskiego. Udziały w spółce posiadają m.in. jedna z największych spółek gamingowych na GPW, PlayWay, a także Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie Movie Games zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami.

Adam Hajdamowicz