Google wprowadzi kartę płatniczą

Firmy technologiczne coraz śmielej rozpychają się na rynku usług finansowych. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że wkrótce swoją kartę płatniczą wyda Google. Wcześniej zdecydowały się na to Apple i Huawei.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że dni tradycyjnych plastikowych kart są już policzone. Zewsząd słychać bowiem o rosnącej popularności płatności mobilnych takich jak Apple Pay, Google Pay czy Blik. W rzeczywistości jednak karty trzymają się mocno i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić w niedalekiej przyszłości. Co więcej, giganci tacy jak Apple czy Huawei sami zaczynają wprowadzać do oferty plastikowe karty płatnicze. Z najnowszych doniesień wynika, że nad podobnym produktem pracuje także gigant z Mountain View – firma Google.

Serwis Techcrunch opublikował już zdjęcia karty i garść szczegółów na jej temat. Wiadomo, że plastik będzie powiązany z aplikacją Google Pay - w programie użytkownicy będą mogli sprawdzić swoje saldo i historię transakcji. W odróżnieniu od karty Apple, karta wydawana przez Google ma być debetówką. Na karcie znajduje się logo organizacji Visa, ale prawdopodobnie będzie też wersja z Mastercardem. Z doniesień serwisu wynika, że karta ma być wydawana z różnymi bankami. Na początek jest mowa amerykańskich Citigroup i Stanford Federal Credit Union. Na razie nie wiadomo nic więcej na temat tego, czy karta trafi na inne rynki. Nie wiadomo też kiedy plastik od Google trafi do użytkowników.

Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze podejście Google do wydawania kart płatniczych. W 2013 roku na amerykański rynek trafiła karta powiązana z usługą Wallet. Trzy lata później karty zostały jednak wycofane z oferty.

Google nie jest pierwszą firmą technologiczną, która wprowadza kartę płatniczą. W sierpniu ubiegłego roku swoją kartę kredytową wydała firma Apple. Produkt jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu tego roku swoją kartę kredytową zapowiedział inny producent smartfonów – firma Huawei. Plastik będzie kierowany do klientów z Chin. Z płatnościami eksperymentują też inne firmy, np. Samsung czy Facebook. W branży głośno mówi się o tym, że tylko kwestią czasu jest kiedy giganci, których usługi doskonale znamy, wejdą na tradycyjny rynek bankowy. Zresztą Google już w ubiegłym roku zapowiedziało, że chce zaoferować swoim użytkownikom konta osobiste.

Wojciech Boczoń