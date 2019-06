GPW na lekkim plusie. Żniwa na początek E3

WIG20 w poniedziałek ledwie utrzymał się ponad kreską, mimo iż w Europie dominowała zieleń. Furorę robiły spółki, które zaskoczyły wczoraj na konferencji Microsoftu oraz firmy... pogrążone w problemach.

WIG20 - mimo udanego początku - sporą część poniedziałkowej sesji spędził pod kreską. Wzrosty udało się uratować tuż przed zamknięciem, a indeks ostatecznie zyskał 0,08 proc. Podobnie poradziły sobie dwa inne z głównych indeksów - WIG i mWIG - które zyskały odpowiednio 0,07 proc. i 0,10 proc. Spadkami sesję zamknął sWIG (-0,29 proc). Obroty wyniosły 725 mln zł, choć warto pamiętać o dzisiejszej absencji m.in Niemców, Szwajcarów i Norwegów.

Polskim indeksom w oderwaniu się od kreski nie pomógł nawet fakt, że w Europie - mimo problemów z Włochami i ich nową "walutą" - przeważała zieleń. Mocno w dzień weszli także Amerykanie, gdzie S&P500 po godzinie 17 zyskiwało ponad 1 proc. Indeksy za oceanem rosły w reakcji na piątkowe porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Zapowiedziane przez Donalda Trumpa cła nie wejdą w życie, w zamian Meksyk ma poważniej zająć się kwestią migracji jego obywateli do USA.

Wśród polskich blue chipów najmocniejsze wzrosty zanotował CD Projekt (+4,1 proc.). W niedzielę tuż przed północą na konferencji Microsoftu w Los Angeles zaprezentowany został nowy zwiastun gry "Cyberpunk 2077". Podano także ceny i długo wyczekiwaną datę premiery gry. Ta trafić do sklepów ma 16 kwietnia 2020 roku. Furorę zrobiła także zaproszony przez Redów do współpracy Keanu Reeves. Po odpaleniu przedsprzedaży "Cyberpunk" błyskawicznie wspiął się na szczyt listy bestsellerów Steama.

To nie koniec żniw związanych z konferencją Microsoftu. Kompletnie inwestorów i graczy zaskoczył Bloober, który zwiastun swojej gry - „Blair Witch” - pokazał się jeszcze przed "Cyberpunkiem". Jako, że wcześniej o projekcie się nie mówiło - dominowało przeświadczenie, że Bloober jedzie promować grę "Layers of Fear 2" - inwestorzy pozytywnie się konferencją zaskoczyli. Notowania Bloobera poszły dziś blisko 29 proc. w górę. Warto także dodać, że to nie koniec emocji związanych z branżą gier. Konferencja Microsoftu była pierwszym wydarzeniem związanym z największymi targami świata gier - E3. Te formalnie ruszą we wtorek i potrwają do piątku. Zaskoczeń może być zatem więcej

Dzisiejsze wzrosty Bloobera pozwoliły mu odrobić straty po mocnych spadkach. Do odrabiania ruszyła także inna mocno przeceniona w ostatnim czasie spółka - ZM Henryk Kania (+21,2 proc.). Przedstawiony wstępny plan restrukturyzacji spotkał się z dobrym odbiorem, spółka jednak wciąż musi dogadać się z wierzycielami (inaczej grozi jej upadłość), a dzisiejsze wzrosty - choć z pozoru duże - stanowią ledwie ułamek wcześniejszych strat.

Wśród spółek z szerokiego rynku warto wyróżnić także Polimex-Mostostal (+21,0 proc.) oraz Trakcję (+26,4 proc.). Cena Trakcji wzrosła drugą sesję z rzędu, po ustanowieniu 6 czerwca historycznego minimum – w tym czasie Trakcja straciła ok. 60 proc. (od początku 2019 roku). Rozczarowały akcje Synektiku (-9,2 proc.), Vistalu (-5,5 proc.) oraz Getinu (-4,3 proc.). W składzie WIG20 - oprócz CD Projektu - ponad 2-proc. wzrosty notowały papiery Aliora, KGHM-u i Lotosu. Ponad 2 proc. straciły zaś akcje LPP i Tauronu. O 1,8 proc. uszczupliła się z kolei wycena JSW, gdzie na jutro zapowiadany jest strajk w związku z możliwą zmianą prezesa.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3386,45 0,24 2,61 0,76 -1,77 12,83 *DAX Niemcy 12045,38 0,77 2,72 -0,12 -5,65 14,08 FTSE 100 W.Brytania 7375,54 0,59 2,65 2,39 -3,98 9,62 CAC 40 Francja 5382,50 0,34 2,69 1,03 -1,24 13,78 IBEX 35 Hiszpania 9294,10 0,63 3,01 1,94 -4,64 8,83 FTSE MIB Włochy 20484,99 0,61 3,07 -1,87 -4,08 11,79 ASE Grecja 842,76 3,28 0,71 14,50 9,02 37,41 *BUX Węgry 41159,57 0,39 0,62 0,22 12,03 5,16 PX Czechy 1059,22 0,91 0,89 0,91 -1,68 7,36 RTS INDEX (w USD) Rosja 1335,71 0,74 1,56 10,04 16,23 24,98 BIST 100 Turcja 94103,07 0,31 7,93 6,29 -1,85 3,10 WIG 20 Polska 2282,51 0,08 2,00 4,13 1,44 0,26 WIG Polska 58895,99 0,07 1,79 3,48 -0,20 2,09 mWIG 40 Polska 4009,06 0,10 1,66 1,00 -11,42 2,55

* - kurs z dnia 7.06.2019

Adam Torchała/PAP