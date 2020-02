GIS: Na świecie ponad 83 tys. przypadków koronawirusa, w tym ponad 2,8 tys. zgonów

Od 31 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. zanotowano 83,365 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2,857 tys. zgonów – podał w piątek Główny Inspektorat Sanitarny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin i Włoch.

W najnowszym komunikacie GIS poinformował, że łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. zanotowano 83,365 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2,857 tys. osób.

Zgony zanotowano w Chinach kontynentalnych (2788), Hongkongu (2), Iranie (26), Korei Południowej (13), we Włoszech (17), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia – 4), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3) i Francji (2). Dotychczas nie zgłoszono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na pokładzie samolotu.

427 nowych przypadków koronawirusa w Chinach

W Chinach kontynentalnych zanotowano w piątek 427 nowych przypadków koronawirusa, z czego 423 w prowincji Hubei będącej epicentrum epidemii - poinformowały w sobotę władze sanitarne. W Korei Płd. natomiast zanotowano rekordowy dzienny wzrost zachorowań - 594.

W Chinach, poza prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan, zanotowano zaledwie 4 nowe przypadki zachorowań, co jest najniższą liczbą od czasu rozpoczęcia notowań w styczniu.

W samej prowincji Hubei przytłaczającą większość nowych przypadków wykryto w najciężej dotkniętym przez epidemię mieście Wuhan - 420.

Po uwzględnieniu danych z piątku łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach wzrosła do 79.251 a liczba ofiar śmiertelnych do 2.835, o 47 więcej niż w dniu poprzednim (z czego 45 w Hubei).

219 nowych przypadków w Korei Południowej

Władze Korei Południowej poinformowały w sobotę o kolejnych 219 przypadkach zakażenia koronawirusem. Tym samym bilans osób zainfekowanych wzrósł do 3150. Do tej pory zmarło w tym kraju 16 osób na Covid-19.

Kilka godzin wcześniej w sobotę Koreańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) poinformowało o rekordowo wysokim dziennym wzroście zachorowań - do 594. To największy wzrost od wykrycia pierwszego potwierdzonego przypadku 20 stycznia.

Większość dotychczasowych przypadków zakażenia wykryto w mieście Daegu znajdującym się w południowo wschodniej części kraju.

Kolejny przypadek koronawirusa w USA

Wykryto kolejny przypadek koronawirusa "nieznanego pochodzenia", tym razem w stanie Oregon. Koronawirusa wykryto u mężczyzny, który nigdzie ostatnio nie podróżował ani nie miał kontaktu z osobą zainfekowaną - poinformowały władze sanitarne tego stanu.

Mężczyznę, który mieszkał w hrabstwie Waszyngton, w pobliżu Portland, przewieziono do szpitala, gdzie umieszczono go w izolatce.

Wcześniej podobne dwa przypadki wykryto na północy stanu Kalifornia.

Walka z koronawirusem

Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły wiele nadzwyczajnych środków, m.in. zamknięto kina, parki rozrywki, zawieszono transport publiczny, a lotnisko Wuhan-Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych.

Z kolei rząd włoski w związku z ogniskami COVID-19 wydał dekret, na którego mocy zakazano wstępu i opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych i szkoły.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

mchom/ joz/ zm/ jm/