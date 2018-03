FlixBus rusza z pierwszą promocją - bilety od 99 groszy

Mimo że na drogach możemy jeszcze spotkać czerwone autokary z logo Polskiego Busa, to jednak od końca zeszłego roku polska marka zasiliła szeregi FlixBusa. Jak się okazało, zmiana nie wpłynie na korzystne ceny biletów - niemiecki przewoźnik ogłosił promocję i oferuje przejazdy już od 99 groszy.

Jak ogłosił Flixbus, od 6 marca można kupić bilety już za 99 groszy na przejazdy krajowe, na trasach międzynarodowych cena zaczyna się od 4,99 zł. Promocja obejmuje wszystkie połączenia między 12 a 26 marca br..

Zakupu dokonać można poprzez aplikację mobilną, w stacjonarnych punktach sprzedaży lub na stronie internetowej przewoźnika. Od 27 lutego br. witryna Polskiego Busa przestała działać i od tego czasu bilety dostępne są tylko na stronie FilixBusa. Nawet po wpisaniu starego adresu w przeglądarce przekierowywani jesteśmy na stronę niemieckiego przewoźnika.Oczywiście, jak zaznacza firma, bilety zakupione wcześniej na stronie Polskiego Busa zachowują ważność.

Co z rezerwacją miejsc?

Jak zapewnia FilixBus, dzięki połączeniu firm i systemów sprzedaży biletów pasażerowie mogą skorzystać z wielu udogodnień, są to m.in.: odprawa dzięki biletom w postaci QR kodu skanowanego przez kierowcę, powiadomienia push lub poprzez SMS-a, które są wysyłane do pasażerów w razie opóźnienia autobusu powyżej 15 minut czy aplikacja mobilna ułatwiająca zlokalizowanie przystanku autobusowego oraz dotarcie do niego dzięki funkcji nawigacji.

Do wejścia letniego rozkładu FlixBusa, podczas odprawy obowiązuje lista papierowa oraz bilety w postaci kodu QR (na telefonie lub wydrukowanym bilecie). Pierwszeństwo wejścia mają także pasażerowie z wykupioną rezerwacją miejsca w "dawnym" Polskim Busie. Opcja rezerwacji miejsc w samym FlixBusie na ten moment nie jest jeszcze dostępna. Jednak, jak zapowiada firma, usługa zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku również w Polsce.

DU