FlixBus rozszerza siatkę połączeń zagranicznych

Od połowy czerwca klienci FlixBusa pojadą z Warszawy bezpośrednio do Puli i Monachium oraz z Krakowa do Splitu.

Wśród nowych chorwackich miast w siatce połączeń FlixBusa znajdą się także Rijeka, Opatija, Zadar i Szybenik - poinformował przewoźnik.

Linie z Przemyśla do Berlina i Bremy zostały wydłużone o przystanek w Medyce, co ma ułatwić podróż na Ukrainę. Dodano też kolejną linię w polskie góry – z Katowic do Szczawnicy, m.in. przez Krościenko nad Dunajcem.

Dzięki nowej linii z Warszawy do Monachium bezpośrednio dojechać będzie można także do Ingolstadt i Norymbergi. Dodatkowo, na mapie FlixBusa znajdą się nowe, górskie miejscowości – Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica.



– Tego lata oferta FlixBusa, w porównaniu do miesięcy letnich ubiegłego roku, wzrośnie nawet o 100% – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska

Nowe międzynarodowe połączenia FlixBusa: