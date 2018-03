Firmy wolą wynajmować, niż kupować samochody

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce rośnie. Ubiegły rok oznaczał dla branży 13-proc. wzrost – największy w ostatnich latach i największy na tle wszystkich form finansowania samochodów firmowych. Łącznie kupiono ponad 114 000 samochodów z przeznaczeniem na wynajem – to 1/3 liczby rejestracji przez firmy ogółem w 2017 roku.

Blisko 20 proc. samochodów zarejestrowanych przez firmy w 2017 roku było wynajęte na długi termin. To przełożyło się na 22,8 proc. wzrostu liczby zakupionych nowych samochodów osobowych w tej formie finansowania w relacji rok do roku. Zakup za gotówkę, kredytowanie i klasyczny leasing finansowy nawet liczone razem nie uzyskały takiego wyniku – wynika z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Łącznie zakupiono w modelu wynajmu długoterminowego 66 300 samochodów z 339 000 zarejestrowanych przez firmy ogółem w 2017 roku. A liczba ta rośnie już od kilku lat – 13,1 proc. w relacji rok do roku, czyli osiągnięta w 2017 r. dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego aut, to najlepszy wynik odnotowany przez branżę w ostatnich 6 latach. Tempo rozwoju branży rośnie bez przerwy od 2014 roku, co zdaniem ekspertów jednoznacznie wskazuje już na rynkowy trend – czytamy w raporcie PZWLP.

Spora dynamika dotyczyła także krótkoterminowego wynajmu samochodów, czyli usługi rent a car. Branża reprezentowana w PZWLP przez siedem dużych sieci wypożyczalni samochodów odnotowała 33,2-proc. wzrost w 2017 roku w porównaniu z 2016 r. Na koniec ubiegłego roku podmioty zrzeszone w ramach związku dysponowały flotą ponad 15 000 samochodów przeznaczonych na wynajem krótko- (1-30 dni) i średnioterminowy (1 miesiąc-2 lata).

Branża wynajmu aut też rezygnuje z Diesla, ale powoli

Ogólny odwrót od samochodów z silnikami wysokoprężnymi dotknął także branże full service leasing. Co prawda wciąż stanowią one 2/3 całej floty, ale to o 4,5 proc. mniej niż w 2016 roku. Rośnie natomiast udział silników benzynowych (3,8 proc. w górę) co na koniec ubiegłego roku dało 32,7 proc. wszystkich aut przeznaczonych na wynajem długoterminowy.

Skromny wzrost odnotowały też samochody z napędami bardziej ekologicznymi – hybrydy i samochody elektryczne. Ich udział we flocie wzrósł w analizowanym okresie o 0,7 proc., co ostatecznie dało 1-proc. kawałek branżowego tortu.

Mateusz Gawin