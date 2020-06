Kolejna kancelaria z GPW szuka klientów wśród frankowców

Europejskie Centrum Odszkodowań rozszerza ofertę o roszczenia dotyczące kredytów frankowych. To kolejna kancelaria z GPW, która szuka klientów wśród dłużników z kredytami walutowymi.

- Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie rozwoju nowego obszaru działalności Spółki w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów walutowych, w tym w szczególności tzw. kredytów frankowych - czytamy w komunikacie opublikowanym przez EuCO w środę.

Nowy obszar działalności będzie realizowany za pośrednictwem spółki celowej – Centrum Dochodzenia Roszczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest EuCO. Do tej pory grupa skupiała się na uzyskiwaniu na rzecz klientów odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Akcje EuCO drożeją na dzisiejszej sesji o 6,5 proc.

To nie pierwszy podmiot z GPW, który zajmie się roszczeniami związanymi z kredytami frankowymi. Wcześniej w temat weszło Votum, które w I kwartale wysłał do sądów 1,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. - Spółka liczy, że II kwartał będzie pod tym względem lepszy i wytoczy ponad 2 tys. powództw - poinformował wczoraj PAP Biznes Kacper Jankowski z grupy Votum.

Dodał, że przykładowo w ubiegłym tygodniu w ciągu 3 dni roboczych kancelarie z grupy Votum otrzymały 12 nakazów zapłaty na rzecz frankowców. - Są to rozstrzygnięcia nieprawomocne, w których banki zapewne złożą sprzeciwy, natomiast skala otrzymanych nakazów pokazuje, że sądy wracają do normalnego funkcjonowania, szukając rozwiązań przyśpieszających procedowanie sprawy - powiedział Jankowski.

Podobną drogą chce zapewne pójść EuCO, Votum bowiem we "franki" również wchodziło jako kancelaria odszkodowawcza. Teraz udział spraw bankowych w przychodach grupy w I kwartale 2020 roku wzrósł do 22 proc. z 12 proc. rok wcześniej. To zatem coraz silniejsza noga biznesowa grupy Votum, a zeszłoroczne wyroki TSUE tylko napędziły zainteresowanie klientów pozwami. Pisaliśmy o tym szeroko w marcu w specjalnym raporcie Bankier.pl pt. "Frankowcy pójdą do sądów".

Forumowicze Bankier.pl wskazują jednak, że EuCO do sprawy podeszło nieco ociężale i względem Votum jest mocno spóźnione. Warto zresztą przypomnieć, że gdy w 2017 "Puls Biznesu" opisywał temat pozwów frankowych i wejścia Votum na rynek, Joanna Smereczańska-Smulczyk, szefowa kancelarii radców prawnych EuCO, informowała, iż spółka nie widzi potencjału rozwoju w tym obszarze.

AT