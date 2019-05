Te spółki proponują najwyższe dywidendy

Aż siedem spółek proponuje obecnie stopę dywidendy przewyższającą 10 proc. Oto daty i nazwy, które w tym sezonie dywidendowym szczególnie warto zapisać sobie w notesie.

W bazie Bankier.pl znajduje się obecnie 128 spółek, które zapowiadają wypłatę dywidendy. 104 z nich zapowiedziało nawet datę przydziału, jednak tylko 22 mają niezbędną do wypłaty dywidendy zgodę walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wśród spółek, które takową posiada najwyższą stopę dywidendy proponuje obecnie Alumetal, gdzie kwota przeznaczana na dywidendę stanowi 10,5 proc. wyceny całej spółki. W "podbiciu" wyniku pomogły nieco ostatnie spadki Alumetalu, spółka straciła bowiem od początku maja straciła 16,5 proc. Dzień dywidendy przewidziano na 7 czerwca. Będzie to dla akcjonariuszy Alumetalu druga dywidenda z rzędu.

Wśród spółek, które nie mają jeszcze zgody walnego zgromadzenia, najwięcej mogą otrzymać inwestorzy posiadający akcje Cognora. Spółka w latach 2015-2016 notowała straty, jednak w 2017 roku pojawił się zysk. Wówczas postanowiono wypłacić 10 groszy dywidendy na akcję. W 2018 roku wyniki jednak okazały się jeszcze lepsze, niż przed rokiem, co pozwoliło zarządowi zaproponować dywidendę rzędu 30 groszy. To - z uwagi również na brak wzrostów na akcjach - dało bardzo solidną stopę dywidendy rzędu 17,6 proc. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy poznamy na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 28 czerwca 2019 roku.

Najwyższe proponowane stopy dywidendy Spółka Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy Spółka Stopa dywidendy* Źródło Dzień dywidendy 1 Cognor 17,61% Zarząd 27.09.2019 11 Lena Lighting 8,47% WZA 24.05.2019 2 Atal 14,43% Zarząd 26.06.2019 12 Maxcom 8,40% Zarząd 17.06.2019 3 Dom Dev 11,20% Rada Nadz. 18.06.2019 13 Archicom 8,39% Rada Nadz. 01.07.2019 4 LC Corp 10,59% Zarząd 19.08.2019 14 GPW 8,27% Rada Nadz. 19.07.2019 5 Alumetal 10,46% WZA 07.06.2019 15 Odlewnie Polskie 7,89% WZA 28.06.2019 6 Dektra 9,83% Zarząd 26.06.2019 16 Gwarant Agencja Ochrony 7,80% Rada Nadz. 31.05.2019 7 Telestrada 9,80% Zarząd 05.06.2019 17 Famur 7,66% Zarząd 10.07.2019 8 Forbuild 8,77% Rada Nadz. 14.06.2019 18 Calesco 7,61% Zarząd - 9 Internity 8,72% Zarząd 27.06.2019 19 Asbis 7,30% WZA 21.05.2019 10 Talex 8,58% Zarząd 24.06.2019 20 Bank Handlowy 7,11% Rada Nadz. 13.06.2019 Źródło: baza Bankier.pl na podstawie raportów okresowych i PAP



Na walne czekają także akcjonariusze Atala. To ma odbyć się 5 czerwca i zadecydować o wypłacie 4,7 zł na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę rzędu 14,4 proc. Tak wysoka stopa to zwieńczenie świetnego roku dla spółki i ogólnie udanego roku dla deweloperów, którzy korzystają z hossy na rynku mieszkaniowym. Proponowany dzień dywidendy w Atalu to 26 czerwca, wypłatę przewidziano zaś w ratach: pierwsza 3 lipca, druga 10 lipca.

Oprócz Atalu branżę w dywidendowej czołówce reprezentują jeszcze Dom Development oraz LC Corp. Obie również mają w perspektywie wypłatę przekraczającą 10 proc., w obu przypadku dywidenda czeka jednak jeszcze na akceptację WZA. Ponad 8-proc. dywidendę proponuje także Archicom.

Pełną tabelę dywidend można znaleźć w giełdowych sekcjach Bankier.pl. Jest ona aktualizowana co poniedziałek.

Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?

Prześledźmy sposób rozliczania dywidend na przykładzie Wittchen. Póki co dysponujemy tylko zapowiedzią dywidendy ze strony zarządu, jeżeli jednak WZA potwierdzi uchwałą tę zapowiedź, do kieszeni akcjonariuszy trafi 1 zł na akcję. Zgodnie z zapowiedzią uprawnieni do dywidendy będą inwestorzy posiadający akcje spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy). Jednak ze względu na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w którym zakup akcji Wittchena zapewni otrzymanie dywidendy, będzie 12 czerwca (transakcja z 12 czerwca zostanie rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 14 czerwca i to właśnie w tym dniu inwestor stanie się formalnym właścicielem akcji).

Teoretycznie więc akcje, nie tracąc prawa do dywidendy, można sprzedać już 13 czerwca, ponieważ formalnie utrata praw własności do nich nastąpiłaby dopiero po 14 czerwca. Warto pamiętać, że cykl T+2 bierze pod uwagę tylko dni robocze. Soboty, niedziele i dni wolne od handlu na GPW należy pomijać przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy.

Na pieniądze z dywidendy akcjonariusz Wittchen musiał będzie poczekać jednak nieco dłużej niż do 14 czerwca. Otrzyma je on dopiero 25 czerwca 2019 roku, ponieważ na ten dzień przypadał tzw. dzień wypłaty dywidendy. Nie dostanie on jednak 1 zł na każdą akcję. Na konto wpłynie dywidenda pomniejszona o podatek, państwo zabierze mu 19%.

Kupując spółki dywidendowe, warto także pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od giełdowej kapitalizacji spółki. Oznacza to, że wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odjęta wielkość dywidendy przypadającej na jeden papier. Przykładowo akcje Wittchen rozpoczną notowania 13 czerwca 1 zł poniżej kursu zamknięcia z 12 czerwca (pomijając oczywiście zmiany rynkowe).

Adam Torchała