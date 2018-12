Czerwień na GPW. Spadkowy Ruch na Orlenie

Ostatni przedświąteczny tydzień GPW przywitała spadkami. Polskim indeksom zaszkodziły m.in. obawy amerykańskich inwestorów dotyczące środowej decyzji Rezerwy Federalnej.

Pierwsza połowa sesji nie wyglądała dla indeksów z Książęcej najgorzej. Notowały one wprawdzie spadki, które jednak były niewielkie. Sytuacja zmieniła się około 14, gdy amerykańskie kontrakty terminowe pokazywały, że szanse na zielone otwarcie sesji na Wall Street są niewielkie. W tempa nabrały wówczas spadki zarówno na GPW, jak i na innych europejskich rynkach.

Inwestorzy zza oceanu, choć dopiero poniedziałek, już myślą o tym, co będzie się działo w środę. To wtedy Fed ma dokonać kolejnej podwyżki stóp procentowych. Co do samej decyzji konsensus jest raczej jednoznaczny, ważny będzie jednak również i komunikat, który - mimo podwyżek - może okazać się gołębi. To - z krótkoterminowego punktu widzenia - mogłoby dać giełdom pretekst do dalszych wzrostów. W całą sytuację ponownie wmieszał się jednak Donald Trump, który znów - wbrew swoim przedwyborczym deklaracjom - naciskał słownie na Fed, by ten stóp nie podwyższał. Niektórzy inwestorzy obawiają się, że Rezerwa może zechcieć pokazać swoją niezależność i komunikat w konsekwencji nie będzie tak gołębi, jak mógłby być, gdyby nie słowne wycieczki prezydenta.

Ostatecznie WIG20 zakończył dzień aż 0,9 proc. poniżej kreski. Jeszcze mocniej spadły WIG (-1,0 proc.), mWIG (-1,3 proc.) oraz sWIG (-1,1 proc.). Podobne nastroje panowały jednak także na innych europejskich rynkach, nie można więc mówić o rozczarowaniu ze strony polskich indeksów. Co ciekawe, indeksy z samej Wall Street, choć początkowo notowane wyraźnie poniżej kreski, w momencie gdy kończyły się europejskie sesje, zdążyły już odrobić straty.

Wśród polskich blue chipów najmocniej wzrosła wycena Lotosu (+2,37 proc.), który wyznaczył swoje historyczne maksima. Dla kontrastu kurs PKN Orlen zniżkował o 3,98 proc. Inwestorzy wystraszyli się zaangażowania spółki w ratowanie nierentownego Ruchu. Rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji, który ma umożliwić Ruchowi prowadzenie dalszej działalności - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes, potwierdzonych przez przedstawicieli Alior Banku i Ruchu.

Plan restrukturyzacji Ruchu, któremu od pewnego czasu grozi upadłość, został przygotowany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i zarządzających spółkami z grupy PZU, przy wsparciu PFR. Zgodnie z jego założeniami, PKN Orlen będzie wspierał Ruch w restrukturyzacji i w bieżącej działalności operacyjnej. Co ciekawe akcjonariusze Alioru na tę informację zareagowali pozytywnie, kurs spółki wzrósł o 0,7 proc.

Najmocniej spośród spółek o średniej kapitalizacji wzrósł w poniedziałek kurs Polimeksu Mostostal (+2,01 proc.), Benefit Systems (+1,92 proc.) i Dino Polska (+1,42 proc.). Przecenie uległa jednak zdecydowana większość. Kurs Kruka poszedł w dół o 5,71 proc., Budimex zniżkował o 5,56 proc., Livechat o 4,23 proc., PlayWay o 4,04 proc., a CI Games o 3,37 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3063,65 -0,94 1,55 -3,68 -13,96 -12,57 DAX Niemcy 10772,20 -0,86 1,41 -5,02 -17,79 -16,61 FTSE 100 W.Brytania 6773,24 -1,05 0,77 -3,43 -9,58 -11,90 CAC 40 Francja 4799,87 -1,11 1,21 -4,48 -10,27 -9,65 IBEX 35 Hiszpania 8812,50 -0,83 1,76 -2,70 -13,18 -12,26 FTSE MIB Włochy 18693,45 -1,15 1,54 -0,98 -15,39 -14,46 ASE Grecja 632,04 -2,05 -0,97 1,01 -17,68 -21,23 BUX Węgry 39675,76 -1,12 1,11 0,88 2,63 0,76 PX Czechy 1027,87 -0,05 -0,12 -4,87 -3,22 -4,66 RTS INDEX (w USD) Rosja 1113,44 -0,27 -2,03 -1,89 -3,03 -3,55 BIST 100 Turcja 89961,91 -0,63 -2,46 -3,90 -17,72 -22,00 WIG 20 Polska 2281,87 -0,94 1,77 5,38 -5,59 -7,29 WIG Polska 58186,34 -1,01 1,40 4,95 -7,08 -8,72 mWIG 40 Polska 4013,42 -1,31 0,90 5,56 -15,22 -17,20 Źródło: PAP

