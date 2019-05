Cyfrowy Polsat chce wypłacić 594,78 mln zł dywidendy, czyli 0,93 zł na akcję

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 594,78 mln zł z zysku za 2018 rok oraz kapitału zapasowego, co daje 0,93 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach.

Proponowany dzień dywidendy to 1 lipca 2019 r.

Wypłata pierwszej transzy w kwocie 287,8 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję, ma nastąpić 3 lipca, a wypłata drugiej transzy w wysokości 306,98 mln zł, czyli 0,48 zł na akcję, 1 października 2019 roku.

Na łączną kwotę dywidendy składa się całość zysku netto spółki w wysokości 488,52 mln zł oraz kwota 106,26 mln zł pochodząca z kapitału zapasowego.

Spółka podała, że w opinii zarządu proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy przyjętą w marcu oraz odpowiada wynikom analizy przeprowadzonej przez zarząd w pierwszym kwartale.

W marcu zarząd Cyfrowego Polsatu informował, że zamierza w latach 2019-2021 rekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł na akcję, w trzech równych kwotach, po co najmniej 0,93 zł na akcję rocznie.

Spółka zrewidowała politykę dywidendową wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariusza większościowego, Zygmunta Solorza. W lutym Zygmunt Solorz skierował do zarządu Cyfrowego Polsatu pismo, w którym apelował o zmianę polityki dywidendowej - Solorz zaproponował, aby grupa przez najbliższe trzy lata wypłaciła łącznie co najmniej około 1,8 mld zł dywidendy, czyli ok. 0,93 zł na akcję.

Nowa polityka dywidendowa zakłada m.in., że poziom uzyskiwanego zwrotu akcjonariuszy powinien być kształtowany w odniesieniu do dostępnych form bezpiecznego lokowania środków, w szczególności w odniesieniu do poziomu oprocentowania lokat bankowych, uwzględniając jednocześnie "premię za ryzyko związanego z płynnym kształtowaniem się ceny akcji Cyfrowego Polsatu na GPW".

Dodatkowo, przedkładana corocznie propozycja podziału zysku ma pozwalać na kontynuację stopniowego obniżania zadłużenia netto grupy - celem jest, podobnie jak w poprzedniej polityce dywidendowej, osiągnięcie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 1,75-krotności.

"(...) Zarząd spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa" - napisano w komunikacie.

"W opinii zarządu spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania" - dodano.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu.

W 2018 roku, zgodnie z rekomendacją zarządu, Cyfrowy Polsat nie wypłacił dywidendy z zysku za 2017 rok. Rok wcześniej grupa wypłaciła łącznie 204,65 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję. (PAP Biznes)

doa/ asa/