Chiński bank będzie spłacał dług po wsze czasy

Bank of China będzie pierwszą spółką z Państwa Środka, która wyemituje obligacje wieczyste. W kolejce wkrótce ustawią się kolejne chińskie banki borykające się z niedostatkiem kapitału.

Obligacje wieczyste to obligacje, których emitent nie musi wykupić, ale póki istnieje, jest zobowiązany do wypłaty odsetek posiadaczom. Czwarty największy bank za Murem, zajmujący tę samą pozycję w rankingu światowym, planuje pozyskać ze sprzedaży tego typu papierów do 40 mld juanów (ok. 22 mld zł). Emisja jest szykowana na koniec miesiąca, kupon ma wynieść od 4,5 do 5,2 proc., a bank otrzyma prawo do wykupu po 5 latach - podaje China Knowledge.

Plan musi zostać jeszcze zaakceptowany przez regulatora rynku, ale w świetle zachęt płynących z Pekinu wydaje się to formalność. Pod koniec grudnia "Financial Times" informował, że władze zachęcają banki komercyjne do emisji tego typu papierów. Prowadzona w ostatnich latach przez władze kampania delewarowania, której głównym elementem okazała się walka z bankowością cienia, mocno odbiła się na kondycji bilansów chińskich banków, stąd rosnące potrzeby pozyskania kapitału.

Banki od lat prowadzą działalność "w cieniu", m.in. udzielają kredytów i zapisują je poza bilansami oraz pośredniczą w finansowaniu i pobierają od tego opłaty. W ten sposób omijają ograniczenia nakładane przez Pekin i zwiększają skalę działalności i zyski, tworząc przy tym zagrożenie dla stabilności chińskiego sektora finansowego. Na koniec 2017 r. wartość aktywów pozabilansowych banków sięgnęła 302 bln juanów, co stanowiło niemal 120 proc. wartości aktywów bilansowych (o 10,5 p. proc. więcej niż rok wcześniej).

Aby lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z tak dużą skalą i dynamiką działalności pozabilansowej, przeniesieniem jej części do bilansów oraz stratami wynikającymi ze spowolnienia gospodarczego za Murem, Pekin nakazał bankom pozyskanie kapitału. Jak wskazuje China Knowledge, do 2025 r. wielka czwórka potrzebuje dodatkowych 2,85 bln juanów.

