Bramki na A4 otworzą się automatycznie. System zeskanuje tablice

Od lipca na odcinku autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem zostanie uruchomiony system automatycznego poboru opłat. Bramki otworzą się po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych pojazdu.

Odcinkiem tym zarządza Stalexport i to właśnie ta firma planuje uruchomienie tzw. video tollingu. Dzięki kamerom system rozpoznaje numery rejestracyjne auta. Wystarczy jeszcze aplikacja w telefonie z podłączonym numerem konta bankowego lub karty kredytowej. Opłata ściągana jest automatycznie po przejechaniu przez bramkę.

– Jeśli prowadzone testy przebiegną pomyślnie, video tolling na naszym odcinku ma szansę ruszyć jeszcze przed końcem lipca – mówi Rafał Czechowski, rzecznik spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), koncesjonariusza autostrady A4, z którym rozmawiała „Rzeczpospolita”.

Pobór opłat z wykorzystaniem video tollingu jest trzykrotnie szybszy od tradycyjnego.

Koncesjonariusz, spółka Gdańsk Transport Company (GTC)

Podobne rozwiązanie testuje od jakiegoś czasu na autostradzie A1 jej kuruchomiono pilotażowo już w 2018 roku. Został pozytywnie przyjęty przez kierowców, dlatego też teraz będzie można z niego skorzystać na wszystkich wjazdach na autostradę A1.

Zarówno autostrada A1 jak i A4 notują systematyczny wzrost natężenia ruchu — zauważa dziennik. W pierwszym kwartale 2019 r. koncesyjnym odcinkiem A4 Katowice–Kraków przejeżdżało w ciągu doby średnio 42 tys. pojazdów. Z kolei autostrada A1, będąca korytarzem transportowym północ–południe, jest przede wszystkim trasą wykorzystywaną do wakacyjnych wyjazdów nad morze. W tym okresie szczytowe natężenie ruchu sięgało tam 93 tys. pojazdów na dobę.

Trzeci koncesjonariusz – Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) zarządzająca płatnymi odcinkami A2: Świecko–Nowy Tomyśl oraz Nowy Tomyśl–Konin na razie wstrzymuje się z decyzją co do rozszerzenia systemu pobierania opłat.

Dziennik zwraca uwagę na to, że zamiast dążenia do ujednolicenia systemu poboru opłat na autostradach płatnych w Polsce mnożą się kolejne byty. Bo przecież video tolling to kolejne już rozwiązanie, a np. na A4 Katowice–Kraków już wcześniej wprowadzono karty przedpłacone i elektroniczny pobór z wykorzystaniem urządzeń pokładowych A4Go, podobnych do stosowanych na trasach państwowych urządzeń viaTOLL i viaAUTO.

Pewnym pocieszeniem mogą być najświeższe doniesienia z autostrady A2, gdzie nieczynny dotąd Punkt Poboru Opłat w okolicach Pruszkowa zostanie zlikwidowany i kierowcy nie będą musieli zwalniać w tej okolicy. Będą mogli przejechać na wprost, dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z dozwoloną prędkością do 140 km/h - poinformowała w poniedziałek GDDKiA.

