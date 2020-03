BoomBit szacuje przychody w lutym na 12,74 mln zł

BoomBit szacuje, że odnotował w lutym 2020 roku 12,74 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 8,5 mln zł w styczniu, co oznacza wzrost mdm o 50 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Prezes spółki poinformował, że przychody wzrosły zarówno w segmencie gier hyper-casual, jak i GaaS.

"28 lutego wprowadziliśmy kolejną grę z segmentu hyper-casual – Will It Shred? Gra została bardzo dobrze przyjęta – do tej pory zanotowaliśmy ponad 1,5 mln pobrań gry i osiągnęła ona pozycję numer 3 w rankingu Top Free Games na iOS w USA. Nasze wcześniejsze gry hyper-casualowe, czyli Ramp Car Jumping oraz Stunt Truck Jumping w lutym ponownie zanotowały znaczący wzrost przychodów. Obie gry zostały pobrane ponad 17 milionów razy od momentu debiutu" - poinformował w komunikacie prezes Marcin Olejarz.

BoomBit podał, że wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w lutym 6,47 mln zł wobec 3,63 mln zł w styczniu.

Spółka poinformowała, że zwiększyła w lutym nakłady marketingowe m.in. na Archery Club, co spowodowało "kilkukrotny wzrost przychodów" z gry w porównaniu do stycznia.

"Gra będzie miała duży update w marcu, więc spodziewamy się w kolejnych okresach kontynuacji pozytywnych efektów przychodowych" - poinformował wiceprezes Hannibal Soares. (PAP Biznes)

