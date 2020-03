Markety tną ceny przez inflację i nowe stawki VAT

Na obniżkę przed podwyżką VAT, na 300 czy na 100 tańszych produktów – tak teraz dyskonty i markety rywalizują między sobą o koszyk Kowalskiego.

Inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 2020 roku 4,4 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza, że to najwyższy wynik od 2011 roku - wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego. W górę poszły ceny żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, wyrobów tytoniowych o 6,7 proc. w ujęciu rocznym. Natomiast wydatki związane z mieszkaniem wzrosły o 4,9 proc, a związane z transportem o 1,9 proc. – o czym pisaliśmy w artykule na łamach Bankier.pl.

Inflacja a ceny w dyskontach

Na inflację zareagowała jako jedna z pierwszych Biedronka, która postanowiła obniżyć ceny 1000 podstawowych produktów.

– W Biedronce obniżamy ceny zawsze, gdy tylko jest to możliwe, w ten sposób dokładając się do walki z rosnącą inflacją. Naszym kolejnym krokiem do tego celu jest zmiana cen regularnych aż 100 popularnych produktów, dostępnych w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Co ważne, ta obniżka nie jest związana ze zmianami w matrycy podatku VAT, dlatego nasi klienci mogą się spodziewać kolejnych dobrych informacji wkrótce – komentuje Marcin Domański, dyrektor handlowy sieci Biedronka.

Przykładowy towary objęte zniżką w Biedronce Ściółkowe jajka Moja Kurka rozmiar M 9,99 zł (obniżka o 8 proc.) Mleko Mleczna Dolina 2,69 zł/litr (obniżka o 10 proc.) Sok jabłkowy Vital Fresh 3,99 zł/litr (obniżka o 11 proc.) Masło Mleczna Dolina 6,99 zł/300 g (obniżka o 13 proc.) Woda niegazowana Polaris 1,29 zł/litr (obniżka o 13 proc.) Chleb rodzinny 2,39zł (obniżka o 11 proc.) Pieluszki Dada 16,99 (obniżka o 6 proc.) Ręczniki kuchenne 3,95 (obniżka o 8 proc.) Saszetki do prania Ultra 12,99 zł (obniżka o 19 proc.) Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji Jeronimo Martins Polska

Odpowiedź na inflację przygotował również Lidl. Proponuje on klientom akcję polegającą na obniżeniu cen 300 produktów, promocja ma jednak charakter tymczasowy i w większości produktów będzie ważna do połowy marca. Na stronie Lidla można znaleźć dokładną listę obniżonych produktów. Towary objęte promocją mają w niektórych przypadkach pewne obostrzenia – część dostępna jest wyłącznie z aplikacją, niektóre mają ograniczenia sprzedażowe – np. tańsze piwa Żywiec konsumenci kupią maksymalnie 6 sztuk, w przypadku części wędlin ograniczenia wyniosą 3 sztuki.

Ciach VAT w Kauflandzie

Od 1 kwietnia wejdzie nowa matryca stawek VAT, która zakłada zarówno obniżenie, jak i podniesienie stawek wybranych grup towarów. I tak, dla przykładu, obniżeniu ulegną:

buliony, żywność homogenizowana, dietetyczna, zupy – z 8 proc. na 5 proc.,

owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy – z 8 proc. na 5 proc.,

książki (e-booki i wydania papierowe) – 5 proc.,

podpaski, tampony – z 8 na 5 proc.,

pieczywo i ciastka – 5 proc.

Podniesienie stawek obejmie takie grupy towarów, jak owoce morza, przetwory z nich i posiłki je zawierające – z 5 na 23 proc., lód używany do celów spożywczych z 8 na 23 proc., czy przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa) z 5 na 8 proc.

Miesiąc wcześniej Kaufland ogłosił akcję „Ciach VAT” i zapowiedział obniżkę cen na ponad 3000 produktów. Jak wynika z opublikowanej listy, tańsze będą te towary, których ceny musiałyby zostać w najbliższym czasie obniżone.

Źródło:

WS