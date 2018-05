Bankowy rozkład jazdy na czerwiec 2018 r.

W tym miesiącu na pierwszy plan wysuwają się daty związane z aktualizacją taryf opłat i prowizji w Alior Banku oraz BGŻ BNP Paribas. Z nowymi stawkami powinni zapoznać się nie tylko posiadacze aktualnie oferowanych pakietów, ale również korzystający z rachunków przeniesionych do obsługi.

1 czerwca zacznie obowiązywać nowy cennik kont osobistych w Alior Banku. Nowa tabela zapowiada możliwość dokonywania wpłat na konto za pomocą BLIK-a oraz wycofuje usługę „Rachunki w Pakiecie”. Wśród pozostałych zmian można również znaleźć wprowadzenie opłat za m.in. korzystanie z wpłatomatów w placówkach banku, wydawanie przez bank opinii i zaświadczeń czy przelewy z konta HAIZ zlecone w oddziale. Czytaj więcej: Nowy cennik w Alior Banku.

Wejście w życie nowej tabeli opłat i prowizji w BGŻ BNP Paribas będzie miało miejsce trzy tygodnie później, czyli 22 czerwca. Najbardziej znaczące zmiany opłat dotyczą Konta Praktycznego, Pakietu XL oraz Pakietu S, które zostały już wycofane z bieżącej oferty banku. Na liście aktualizowanych stawek znajdują się opłaty za prowadzenie konta, a także – w przypadku pierwszego z nich – obsługę karty debetowej. Posiadacze Konta Maksymalnego lub Konta Optymalnego zapłacą więcej przy wypłacie środków z użyciem usługi „Płać kartą i wypłacaj”. Czytaj więcej: Nowy cennik w BGŻ BNP Paribas.

Jak co miesiąc, lwią część zestawienia zajmują promocje bankowe, którymi banki zachęcają do wybrania swojego produktu. Na liście kończących się ofert dominują propozycje zwiększające atrakcyjność kont osobistych. Do 15 czerwca można skorzystać z promocji Konta Active (eurobank), z kolei na założenie Konta Przekorzystnego (Bank Pekao), rachunków w Banku Pocztowym, Konta Citi Priority (Citi Handlowy) oraz Konta dbNET PREMIUM (Deutsche Bank) w ramach prowadzonych akcji specjalnych klienci mają czas do ostatniego dnia czerwca.

Monika Dekrewicz