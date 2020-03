To już rewolucja. Z bankowości mobilnej korzysta 14 mln Polaków

Na naszych oczach rozgrywa się kolejna rewolucja w bankowości. Polacy masowo przesiadają się na bankowość mobilną, czyli obsługę swoich finansów za pomocą smartfonów. Jak wynika z danych serwisu PRNews.pl, z banku w telefonie korzysta już blisko 14 mln osób. Dla porównania z internetowej – 18 mln.

Bankowość internetowa ma już 22 lata. Pierwszym bankiem, który udostępnił swoim klientom to rozwiązanie, był Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi (przejęty później przez Bank Pekao). Dziś z kanału tego korzysta ponad 18 mln osób, a zdalna obsługa konta bankowego jest dziś standardem. „Tradycyjnej” bankowości internetowej wyrósł jednak poważny konkurent. Coraz więcej osób obsługuje swoje bankowe produkty za pomocą smartfonów. Jak wynika z danych serwisu PRNews.pl, na koniec 2019 r. z bankowości mobilnej korzystało już blisko 14 mln osób. Tylko w ciągu ubiegłego roku bankom przybyło 2,7 mln klientów, którzy regularnie logują się do aplikacji mobilnych. Jeżeli dotychczasowa dynamika wzrostu się utrzyma, za rok, dwa lata, klientów korzystających aktywnie z bankowości mobilnej będzie tyle samo, co z internetowej.

14 mln Polaków ma swój bank w komórce

Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej ma PKO Bank Polski – 3,4 mln. Drugie miejsce zajmuje mBank – 2,2 mln, a trzecie ING Bank Śląski – 2 mln. Pod względem przyrostu liczby użytkowników bankowości mobilnej rok do roku liderem jest także PKO Bank Polski (+636 tys.). Drugie miejsce należy natomiast do Banku Millennium (+447 tys.), a trzecie do Banku Pekao (415 tys.). Dalsze miejsca w sprawdzisz w Raporcie PRNews.pl: Liczba użytkowników bankowości mobilnej – IV kw. 2019.

Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Bank IV kw. 2019 III kw. 2019 IV kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 3 421 767 3 260 786 2 785 645 160 981 636 122 mBank 2 258 230 2 208 844 1 919 907 49 386 338 323 ING Bank Śląski 2 082 000 2 006 000 1 754 068 76 000 327 932 źródło: Raport PRNews.pl: Liczba użytkowników bankowości mobilnej – IV kw. 2019.

Zdecydowana większość użytkowników bankowości mobilnej korzysta z bankowych aplikacji pobranych z AppStore i Google Play. Serwis PRNews.pl podaje, że banki mają już ponad 11 mln użytkowników aplikacji. Pozostali użytkownicy bankowości mobilnej wykorzystują w tym celu serwisy lite lub RWD (ang. Responsive Web Design). Są też tacy, którzy logują się z urządzeń mobilnych do standardowych serwisów transakcyjnych, przeznaczonych do obsługi na PC-tach.

Najwięcej aktywnych użytkowników aplikacji miał na koniec ubiegłego roku PKO Bank Polski – 2,5 mln. Miarą aktywnego użytkownika jest w tym przypadku minimum jedno logowanie do aplikacji w miesiącu (3 razy na kwartał). Na drugim miejscu jest mBank z liczbą 1,9 mln użytkowników aplikacji, a na kolejnym ING, który ma 1,5 mln użytkowników aplikacji. Grono milionerów powiększył w IV kwartale 2019 r. Bank Millennium. Więcej informacji o użytkownikach aplikacji w Raporcie PRNews.pl: Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych – IV kw. 2019

Coraz więcej klientów mobile only

Bankowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt. Przybywa osób, które w żargonie bankowym określane są terminem „mobile only”. To klienci, którzy nie logują się już do bankowości internetowej, bo swoje finanse obsługują wyłącznie z poziomu smartfonów. Jak się okazuje, jest ich niemało, bo aż 6,5 mln. Nie powinno to jednak dziwić, bo aplikacje mobilne banków to dziś rozbudowane kombajny do zarządzania finansami osobistymi. Za ich pomocą można nie tylko sprawdzać saldo czy zlecać przelewy, ale także dokonywać płatności takich jak Blik, Google Pay czy Apple Pay. W zasadzie jedyną rzeczą, której nie można dziś jeszcze załatwić w smartfonie, jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Banki zmieniają strategie

Najwięcejma PKO BP – 1,6 mln. Na drugim miejscu uplasował się mBank, który ma 1,2 mln takich użytkowników. Trzecie miejsce zajmuje ING Bank Śląski, który ma milion użytkowników mobile only. Kolejne miejsca sprawdzisz w Raporcie PRNews.pl: Liczba klientów mobile only – IV kw. 2019

Nie ulega już wątpliwości, że zmienia się sposób, w jaki obsługujemy swoje finanse. I nie są to jedynie ciekawostki dla najbardziej zaawansowanych technologicznie klientów banków. W związku z rosnącą popularnością kanałów elektronicznych banki zmieniają swoje strategie. Większy nacisk kładziony jest na usługi cyfrowe, a tradycyjne kanały przechodzą transformację. Powoli znikają bankowe okienka, a z oddziałów wycofywana jest obsługa gotówki. Banki decydują się też na zwolnienia grupowe i zmniejszenie sieci oddziałów. Cyfrowi klienci coraz rzadziej zaglądają bowiem do placówek. Tylko w ubiegłym roku z pracą w bankowości pożegnało się 5,7 tys. osób, a na ten rok zapowiedziano już zwolnienia grupowe m.in. w Pekao, Nest Banku czy Getinie.

Wojciech Boczoń