BIEC: Gospodarka stopniowo odrabia pandemiczne straty

Płaca minimalna na Ukrainie w górę

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła we wtorek prezydencki projekt przewidujący podwyższenie od 1 września płacy minimalnej w tym kraju o 277 hrywien - do 5 tys. UAH (ok. 673 zł). Projekt zakłada kolejne etapy podwyższenia wynagrodzenia w przyszłym roku.