Analizy.pl: W lipcu wyniki OFE były lekko poniżej zera

W lipcu średnia stopa zwrotu OFE wyniosła -0,2 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. W raporcie wskazano, że utrzymujące się na rynkach pozytywne nastroje nie pomogły portfelom, które przeważają sektor bankowy, a dodatni wynik wypracowały 3 z 10 instytucji.

"Mimo niezłego miesiąca na rynku akcji nie dla wszystkich OFE był to udany miesiąc. Średnia stopa zwrotu okazała się ujemna i wyniosła -0,2 proc. Na 10 funduszy emerytalnych tylko trzy zakończyły miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższy wypracowało OFE Pocztylion (0,5 proc.). Pozostałe fundusze straciły od -0,1 proc. do -1,3 proc. Od dołka, który polska giełda osiągnęła w połowie marca, OFE zyskały już średnio 25 proc., do odrobienia koronawirusowych strat pozostało jeszcze niecałe 15 proc." - napisano w raporcie.

Na dole zestawienia z wynikiem -1,3 proc. znalazło się PKO BP Bankowy OFE.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na kontynuację w lipcu optymistycznych nastrojów na polskiej giełdzie. Wskazali, że indeks WIG, grupujący spółki notowane na stołecznym parkiecie, wzrósł o 1,8 proc. Zyskiwały zarówno spółki duże, jak i te o mniejszej kapitalizacji.

"Na tym tle znacząco wyróżnił się indeks małych spółek (+7,6 proc.), kontynuując dobrą passę trwającą od marca. Warto wspomnieć, że odrobił już straty sprzed korekty i ustanowił nowe tegoroczne maksima. W ujęciu sektorowym największych wzrostów w minionym miesiącu doświadczyły spółki związane z branżą medyczną (+42 proc.), górnictwem (+34,1 proc.) oraz odzieżą (+10,3 proc.). Słabiej radził sobie sektor paliwowy (-7,7 proc.) oraz sektor bankowy (-7,5 proc.), który to w portfelach niektórych OFE jest przeważony, co negatywnie wpłynęło na ich wyniki" - napisano.

Analitycy ocenili, że słabsze wyniki funduszy przełożyły się na niewielki spadek aktywów – z tego tytułu zmniejszyły się one o ok. 0,3 mld zł. Saldo wpłat i wypłat szacowane jest na ok. -0,2 mld zł, na co złożyły się składki otrzymane z ZUS (+275 mln zł), przelew do ZUS z tytułu „suwaka” (-477 mln zł) oraz opłaty uczestników OFE. W sumie wartość aktywów OFE zmniejszyła się w lipcu o 0,68 mld zł do 131,24 mld zł. To o -15 proc. mniej niż na koniec 2019 roku.

"OFE kontynuują trend odrabiania strat po marcowych spadkach spowodowanych pandemią SARS- CoV-2. Aktualnie fundusze emerytalne odrobiły już większość strat, ich notowania od momentu największej przeceny wzrosły o 25 proc., do odrobienia całości pozostało jeszcze uzyskać wzrost na poziomie 15 proc. Średnie wyniki za lipiec dla sektora wyniosły -0,2 proc., co jest pochodną słabszych wycen spółek w niektórych branżach, w których fundusze emerytalne maja ulokowane swoje aktywa" - podsumowała cytowana w raporcie prezes IGTE, Małgorzata Rusewicz.

"Spodziewamy się, że po lipcowej przerwie we wzrostach, fundusze powrócą na ścieżkę wzrostową, by sprawnie odbudowywać wartość zgromadzonych w nich oszczędności Polaków" - dodała. (PAP Biznes)

