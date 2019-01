Analitycy: mBank nie będzie mógł wypłacić dywidendy za '18

Po wyznaczeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego bankowych buforów stress testowych analitycy są zgodni, że mBank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 rok, chociaż wcześniej spodziewano się, że trafi na nią 20 proc. zysku. Istotnie wyższy bufor sprawia, że Bank Handlowy będzie mógł wypłacić 75 proc. dywidendy, a nie 90 proc., jak zakładano wcześniej.





W ubiegłym tygodniu KNF opublikowała kryteria wypłaty dywidendy w 2019 roku przez banki, które były zbieżne z opublikowanymi przez regulatora w marcu 2018 roku założeniami w okresie średnioterminowym. Analitycy oceniali wówczas, że nowe kryteria wypłaty dywidendy nie zaskakują, więc wcześniejsze oczekiwania rynku dotyczące dywidend w poszczególnych bankach nie powinny się zmienić.

W piątek po sesji kilka giełdowych banków poinformowało o wyznaczeniu przez KNF buforów stress testowych na nowych poziomach, co sprawiło, że analitycy zaktualizowali swoje oczekiwania.

Bufor dla PKO BP spadł do 0,66 proc. z 2,86 proc. wyznaczonego wcześniej, dla Santander BP wzrósł do 0,92 proc. z 0,71 proc., dla Banku Handlowego wzrósł do 4,44 proc. z 1,88 proc., a dla mBanku wzrósł do 2,55 proc., podczas gdy w ubiegłym roku był na poziomie 0 proc.

W przeprowadzonej pod koniec listopada ankiecie PAP Biznes rynek oczekiwał, że wysoką dywidendę z zysku osiągniętego w 2018 roku wypłaci między innymi Bank Handlowy. Konsensus oczekiwań wskaźnika wypłaty dywidendy wynosił 90 proc. w przedziale oczekiwań od 75 proc. do 100 proc. Obecnie, po zmianie wysokości bufora stress testowego, wszyscy ankietowani przez PAP Biznes oczekują, że wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 75 proc.

W ubiegłym roku rynek był zgodny, że 20 proc. zysku netto za 2018 r. na dywidendę przeznaczy mBank, jednak po podwyższeniu buforu stress testowego rynek sądzi teraz, że bank nie wypłaci dywidendy.

W listopadzie analitycy spodziewali się, że z PKO BP na dywidendę trafi 50 proc. zysku, a nie 25 proc. jak rok wcześniej. Po piątkowych informacjach oczekiwania rynku się nie zmieniły.

W przypadku Santander Bank Polska rynek spodziewał się, że bank ten przeznaczy na dywidendę część zysku za 2018 rok, jednak niektórzy analitycy oczekiwali, że na dywidendę trafi część albo nawet cały niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Oczekiwania dotyczące wskaźnika dywidendy dla tego banku mieściły się w przedziale od 20 proc. do 60 proc., przy średniej na poziomie 43 proc. Obecnie oczekiwania analityków są takie same.

Poniżej aktualne oczekiwania analityków dotyczące wskaźnika wypłaty dywidendy (w proc.) i oczekiwania z ankiety listopadowej.

---------------- -------------- -------------- -------------- Wskaźnik wypłaty (w proc.) Aktualny konsensus 2018 Poprzedni konsensus 2018 2017 ---------------- -------------- -------------- -------------- PKO BP* 50 50 25 Pekao 95 95 99 Santander BP* 43 43 - mBank* 0 20 20 Handlowy* 75 90 100 ING BSK 33 33 30 Millennium 0 0 0 Alior Bank 0 0 0 GNB 0 0 0

* banki z zaktualizowanymi oczekiwaniami po informacjach o wysokości buforu stress testowego

(PAP Biznes)

seb/ gor/