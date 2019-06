Allegro znowu zmienia regulamin

Allegro wprowadza kolejne zapisy do swojego regulaminu. Pojawią się nowe zasady wcześniejszego zakończenia licytacji przez sprzedających, opisów ofert czy tworzenia ofert wielowariantowych. Na liście przedmiotów zakazanych pojawią się nowe przedmioty. Allegro także zmieni Politykę ochrony prywatności.

Allegro wśród nowych zasad wymienia zmiany w zakresie wcześniejszego zakończenia licytacji przez sprzedającego. Do tej pory sprzedający mógł w każdej chwili zakończyć licytację, także gdy pojawiły się w niej oferty kupna. Od 3 lipca 2019 roku będzie to możliwe tylko do czasu pojawienia się pierwszej oferty. Zmiana dotyczy licytacji wystawionych w następujących kategoriach: Odzież damska — Bluzki, Swetry, Odzież męska — Koszule, Produkty inwestycyjne, Antyki i Sztuka — Malarstwo, Numizmatyka.

Co więcej, w większości kategorii odzieżowych Allegro wprowadzi automatyczne łączenie ofert w aukcje wielowariantowe. Do tej pory sprzedawca robił to samodzielnie. Wystawiający ogłoszenia od 3 lipca będą mogli w polu "Opis" umieszczać dodatkowe informacje na temat producenta przedmiotu oraz o innych przedmiotach z oferty sprzedającego.

Na liście przedmiotów zakazanych pojawią się kody, kupony i vouchery do kin, które podlegają wymianie na bilety, usługi czy towary dostępne w ofercie tych kin. Zakaz nie dotyczy sprzedaży tych biletów i voucherów, które są oferowane przez autoryzowanych sprzedawców, posiadających umowę z Allegro.pl.

Co jeszcze się zmieni? "Dla większej transparentności zasad oraz bezpieczeństwa kupujących i sprzedających doprecyzujemy zapisy dotyczące współpracy Allegro z podmiotami trzecimi (na przykład wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych albo usług analitycznych)." czytamy w prezentowanych na stronie internetowej Allegro zmianach.

W pliku opisującym zmiany znalazły się nowe grupy przedmiotów objętych prowizją. Mianowicie w kategorii: "Przemysł" (podkategoria "Profesjonalne urządzenia czyszczące", "Budownictwo" z wyłączeniem podkategorii "Chemia budowlana", "Materiały i akcesoria", "Przyrządy geodezyjne", "Zaplecze budowlane", "Prace na wysokości", "Pozostałe", podkategoria "Maszyny i urządzenia" z wyłączeniem podkategorii poniżej) prowizja wyniesie 6 proc.

WS