Abucoins na cenzurowanym. Kolejna polska giełda kryptowalut trafia na listę ostrzeżeń KNF

Kolejna polska giełda kryptowalut trafiła na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Tym razem na cenzurowanym znalazła się giełda Abucoins. Zarzut stawiany giełdzie, to nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Dzień po tym, jak na listę ostrzeżeń KNF wpisał największą polską giełdę kryptowalut BitBay, na cenzurowane trafia kolejny polski podmiot. Chodzi o giełdę Abucoins z siedzibą w Poznaniu. Zarzut stawiany giełdzie jest identyczny, jak w przypadku BitBay. „Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych)” – czytamy w komunikacie KNF.

Kolejny wpis na listę ostrzeżeń KNF to pokłosie nowej tematyki, jaką zainteresował się nadzór finansowy. Chodzi o tematykę kryptowalut. Pierwszym krokiem na tej drodze było uruchomienie w grudniu kampanii informacyjnej dotyczącej kryptowalut. Jednak kampania ta faktycznie miała na celu przede wszystkim demonizowanie kryptowalut. Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego, który w Davos oświadczył, że kryptowaluty w Polsce zostaną albo zakazane, albo uregulowane, polski nadzór finansowy przeszedł do "kryptoofensywy".

Na pytania klientów Abucoins o to, co wpis KNF oznacza dla ich pieniędzy, nie ma prostej odpowiedzi. Z jednej strony, zgłoszenie sprawy przez KNF do prokuratury nie oznacza, że firma jest winna zarzucanych jej czynów. Nie ma także mowy o tym, żeby środki klientów BitBay w jakikolwiek sposób były zagrożone. Z drugiej strony, działania KNF mogą utrudnić prowadzenie działalności przez giełdę. Więcej na ten temat można przeczytać w poniedziałkowym artykule dotyczącym BitBay.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

