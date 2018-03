Abris chce wziąć udział w emsji nowych akcji Getbacku

Abris Capital Partners chce objąć akcje nowej emisji spółki Getback proporcjonalnie do aktualnego zaangażowania - poinformował Getback w komunikacie.

"(...) Zarząd GetBack informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. z siedzibą w Jersey dotyczące objęcia akcji, które miałyby zostać wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GetBack o nie więcej niż 19.999.999 akcji. Zgodnie z Oświadczeniem, Abris zadeklarował objęcie Nowych Akcji w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, po cenie rynkowej ustalonej w ramach procesu book builiding oraz na warunkach rynkowych" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że Abris zamierza utrzymać dotychczasowym poziom zaangażowania w GetBack.

"W ocenie Abris podwyższenie kapitału zakładowego GetBack przyczyni się do rozwoju GetBack, w związku z czym Abris podkreślił, że nie zamierza zmniejszać swojego zaangażowania kapitałowego w GetBack" - napisano w komunikacie.

DNLD Holdings, należący do funduszu Abris Capital Partners, ma 60,07 proc. głosów na WZ Getbacku.

Zgodnie z planem pierwszeństwo objęcia akcji spółki będą mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 0,5 proc. jej akcji

W ubiegłym tygodniu Getback informował, że otrzymał oświadczenia od grupy inwestorów z Izraela i USA, którzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu

Spółka podała, że otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund. (PAP Biznes)

