27. Finał WOŚP: Pomaganie jest dziecinnie proste

"Pomaganie jest dziecinnie proste" to hasło tegorocznej, organizowanej 27. raz, zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Dzięki pozyskanym pieniądzom do szpitali trafić mają m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy i echokardiografy. Sprzęt - jak podają organizatorzy akcji - ma trafić do placówek z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takich, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy i udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

WOŚP można wesprzeć, m.in. wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, wysyłając SMS-y i wpłacając środki online. Tradycyjnie trwają też internetowe aukcje charytatywne. Licytowane będą m.in. przedmioty podarowane przez znane osoby, dzieła sztuki i atrakcje.

Bankier.pl też gra z WOŚP W tym roku mogą Państwo wylicytować m.in. dwuosobowe zaproszenie do udziału w gali „Złoty Bankier”, w czasie której wręczymy nagrody liderom polskiej bankowości.

W ramach 27. Finału WOŚP zapowiedziano licytację dzieła Józefa Brandta "Jarmark w Bałcie na Podolu", pracy Jerzego Kossaka "Szarża szwoleżerów w Somosierze" i dwóch obrazów Edwarda Dwurnika.

W akcję zaangażowali się politycy. Prezydent Andrzej Duda przekazał na WOŚP swe zdjęcie i góralską kurtkę, a jego małżonka Agata Kornhauser-Duda sukienkę z żakietem i zdjęcie. Licytowany jest wspólny dzień z przewodniczącym Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej, trening bokserski z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, lot balonem z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, lot szybowcem z Robertem Biedroniem i ławka od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

WOŚP o krok od miliarda złotych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już ponad ćwierć wieku. W tym czasie udało się zebrać ok. miliard złotych.

WOŚP wspierają sportowcy. Wylicytować można m.in. spotkanie i lunch z Robertem Lewandowskim oraz zaproszenie na obóz od jego żony Anny, dzień w górach z Andrzejem Bargielem, piłkę siatkową z autografami reprezentacji Polski z 2006 r., zestaw gadżetów z zimowej wyprawy na K2, rękawicę rajdową od Krzysztofa Hołowczyca, numer startowy Piotra Żyły z zawodów w Engelbergu, rękawice i koszulkę Krzysztofa Diablo Włodarczyka, rękawice rajdowe Kajetana Kajetanowicza i rakietę z autografem od Agnieszki Radwańskiej.

W akcję włączyli się też artyści. Na aukcji jest m.in. kolacja ze Zbigniewem Zamachowskim, spotkanie z Bartkiem Topą, obraz od Artura Barcisia, sukienka Beaty Kozidrak z festiwalu w Sopocie, gitara z podpisem Macieja Maleńczuka i podwójne zaproszenie do teatru od Janusza Gajosa. Na zainteresowanych czekają też np. praca namalowana przez orangutanicę Raję z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz zestaw kaset i znaczków z Elvisem Presleyem.

Zbiórce towarzyszyć będą koncerty, happeningi, imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez sztaby. Wśród zapowiadanych atrakcji są m.in. biegi, spotkania, pokazy samochodów terenowych i zabytkowych.

Pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 3 stycznia 1993 r. WOŚP podaje, że w ciągu 26 lat udało się uzbierać około 951 mln zł. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

