Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz dźgnięty nożem podczas finału WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został raniony nożem podczas "Światełka do nieba".

Napastnik wtargnął na scenę podczas pokazu iluminacji i po krótkiej szarpaninie dźgnął nożem prezydenta miasta. Adamowicz był reanimowany i został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie jest operowany. Poinformował o tym zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Jak się dowiedziała nieoficjalnie PAP ze źródła związanego z Urzędem Miasta Gdańska, stan zdrowia prezydenta miasta jest bardzo poważny.

Na nagraniach widać, jak przez scenę przebiega mężczyzna, podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

"Halo, halo. Nazywam się Stefan (nazwisko niezrozumiałe), siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz" krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze - wynika z filmów, które zarejestrowały zdarzenie.

- Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia związanego z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zareagowaliśmy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Sprawca został zatrzymany, na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby atak związany był z finałem WOŚP - poinformowała policja.

Napastnikiem, który ugodził prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jest 27-letni mieszkaniec Gdańska, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu - poinformowała PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, asp. Karina Kamińska.

Sprawca ataku na prezydenta Gdańska jest teraz przesłuchiwany przez policjantów.

"Sprawca dostał się w okolice sceny prawdopodobnie używając plakietki +media+. Został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany w ręce funkcjonariuszy policji" - wyjaśniła

Zwykle różnimy się z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z nim i jego bliskimi. Modlę się o jego powrót do zdrowia i pełni sił oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 13 stycznia 2019

Atak na życie i zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra @jbrudzinski do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 13 stycznia 2019

Na atak zareagował także szef MSWiA Joachim Brudziński, który określił to wydarzenie aktem barbarzyństwa:

Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa.Jestem w kontakcie z @PolskaPolicja wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) January 13, 2019

Po wydarzeniach w Gdańsku Jurek Owsiak wydał komunikat, w kt

Jesteśmy z Panem [P. Abramowiczem], niech się Pan trzyma!" - powiedział Jurek Owsiak po wejściu na antenę TTV. Następnie w studiu w centrum Warszawy rozbrzmiała piosenka "Arahaj" Kultu wykonana przez zespół Hey podczas Festiwalu Pol'and'Rock w 2017 roku.

KWS, PAP