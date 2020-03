Zysk netto Ten Square Games w IV kw. wyniósł 34,8 mln zł wobec 32,7 mln zł konsensusu

Zysk netto Ten Square Games w czwartym kwartale wzrósł rok do roku o 154 proc. do 34,8 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o 6,4 proc. wyższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Przychody producenta gier wyniosły 78,3 mln zł i były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż wzrosła o 88 proc.

W całym 2019 roku skonsolidowane przychody wyniosły 241 mln zł, co oznacza wzrost o 109 proc. w porównaniu do roku 2018. Zysk netto wzrósł rdr o 111 proc. do 76 mln zł. W wyniku netto za 2019 rok został uwzględniony efekt ulgi IP Box wpływający na efektywną stawkę podatkową, która w 2019 roku wyniosła 9,7 proc.

Przychody najważniejszej gry spółki, "Fishing Clash", wyniosły 67,93 mln zł i były o 17,3 proc. wyższe niż w trzecim kwartale, stanowiąc ok. 87 proc. łącznej sprzedaży notowanej przez Ten Square Games.

W raporcie poinformowano, że w styczniu 2020 roku płatności od graczy "Fishing Clash" wyniosły 24,4 mln zł, a w lutym 28,6 mln zł - były to kolejno dwa rekordowe miesiące. Wydatki marketingowe w styczniu wyniosły 5,6 mln zł, a w lutym 5,5 mln zł.

Sprzedaż gry "Let's Fish" w czwartym kwartale wzrosła kwartalnie o 0,6 mln zł do 4,2 mln zł, a przychody gry "Wild Hunt" były wyższe o 0,4 mln zł i wyniosły 2,7 mln zł.

Wydatki marketingowe spółki w czwartym kwartale wyniosły 13,69 mln zł i były o 35 proc. niższe niż w trzecim kwartale. Wydatki na "Fishing Clash" stanowiły 97 proc. tej kwoty.

Miesięczna liczba aktywnych graczy "Fishing Clash" w czwartym kwartale wyniosła 1,85 mln, co oznacza spadek o 6,5 proc. wobec trzeciego kwartału.

Wyniki Ten Square Games w czwartym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 4Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr















Przychody 78,3 78,3 0,0% 88,4% 15,7% 241,1 109,2% EBITDA 34,7 32,7 6,2% 108,2% 57,2% 85,7 90,5% EBIT 34,4 32,4 6,1% 108,4% 57,8% 84,6 90,9% zysk netto j.d. 34,8 32,7 6,4% 154,0% 91,9% 76,4 109,4%















marża EBITDA 44,4% 41,8% 2,59 4,21 11,71 35,55% -3,50 marża EBIT 43,9% 41,4% 2,52 4,20 11,70 35,08% -3,37 marża netto 44,5% 41,8% 2,69 11,48 17,65 31,68% 0,04

