Znów zieleń na GPW. Wystrzał Ursusa

Choć wtorkowa sesja rozpoczęła się od spadków głównych indeksów, na koniec dnia przy Książęcej przeważała zieleń. Gwiazdą sesji był Ursus.

Po bardzo udanej poniedziałkowej sesji WIG20 podtrzymał dobrą passę i na zamknięciu we wtorek wzrósł o 0,67 proc. do 2 344,91 pkt. Indeks jest o 12,6 proc. powyżej październikowego dołka. Zwyżkował także mWIG40 (o 0,72 proc.), przedłużając wzrostową serię do sześciu sesji. sWIG80 poszedł w górę o 0,32 proc., a WIG zyskał 0,65 proc. Obroty na GPW wyniosły 1,11 mld zł, była to więc trzecia sesja z rzędu, na której udało przekroczyć się psychologiczną granicę 1 mld zł. W ostatnich miesiącach takie serie to prawdziwa rzadkość.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs CCC (o 1,2 proc.), choć początkowo lekko rósł. Odzieżowa grupa podała w poniedziałek wieczorem, że jej przychody w listopadzie wzrosły o 30 proc. rdr do 553,3 mln zł. Analitycy ocenili te wyniki lekko pozytywnie, biorąc pod uwagę mało korzystną pogodę w pierwszej połowie miesiąca.

Zwyżkowały spółki energetyczne: Energa o 4,1 proc., PGE o 2,5 proc., Tauron o 2,1 proc., a należąca do mWIG40 Enea o 2,4 proc. Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował we wtorek, że przygotowywane przez rząd rekompensaty dla gospodarstw domowych z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej mają kosztować ok. 1,8-2,1 mld zł, a podobną kwotę pochłoną rekompensaty dla małych i średnich firm. Indeks WIG Energia zyskał we wtorek 2,4 proc., przebił ostatnie maksima z połowy listopada i znalazł się najwyżej od lutego 2018 r. Wspomniane rekompensaty to bowiem nic innego jak pompowanie pieniędzy do spółek energetycznych, Polacy na podwyżkach cen prądu i tak bowiem ucierpią.

Na szerokim rynku o ponad 37 proc. wzrósł Ursus. W poniedziałek po sesji Ursus poinformował w komunikacie, że Karol Zarajczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Ursusa. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Tomasza Zadrogę. Ursus pod rządami Zarajczyka wprawdzie się odrodził, ostatnie miesiące przyniosły jednak szereg problemów i zmusiły spółkę do ucieczki przed wierzycielami pod skrzydła sądu. Akcjonariusze liczą, że nowy prezes lepiej poradzi sobie z trapiącymi spółkę problemami.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3189,25 -0,80 0,72 -0,78 -10,82 -8,98 DAX Niemcy 11335,32 -1,14 0,23 -1,59 -13,20 -12,25 FTSE 100 W.Brytania 7022,76 -0,56 0,08 -1,01 -4,31 -8,65 CAC 40 Francja 5012,66 -0,82 0,59 -1,75 -6,99 -5,65 IBEX 35 Hiszpania 9061,70 -1,28 -0,26 0,76 -11,23 -9,78 FTSE MIB Włochy 19353,43 -1,37 1,06 -0,19 -13,45 -11,44 ASE Grecja 656,96 -0,42 8,72 6,06 -11,44 -18,12 BUX Węgry 40945,47 0,90 3,39 10,20 8,31 3,98 PX Czechy 1066,01 -0,71 0,15 -0,16 -0,13 -1,13 RTS INDEX (w USD) Rosja 1155,88 0,15 5,21 1,86 1,94 0,13 BIST 100 Turcja 93880,49 -1,15 0,39 -0,26 -10,77 -18,60 WIG 20 Polska 2344,91 0,67 5,49 6,70 -2,46 -4,73 WIG Polska 59558,44 0,65 4,92 5,75 -4,48 -6,57 mWIG 40 Polska 4059,92 0,72 4,49 4,93 -14,36 -16,24 Źródło: PAP

Na rynku NewConnect o blisko 38 proc. wzrosły notowania wrocławskiej spółki The Dust, która nawiązała współpracę z Jackiem Piekarą . List intencyjny podpisany z pisarzem dotyczy stworzenia gier na podstawie jego twórczości.

Adam Torchała/PAP Biznes