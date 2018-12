The Dust ma list intencyjny z pisarzem Jackiem Piekarą ws. stworzenia gier na podstawie jego twórczości.

Wiedźmin pokazał, że w polskiej literaturze fantasy tkwi potencjał i odpowiednie podejście do tematu może zaowocować świetną serią gier. Z takiego założenia wyszedł najprawdopodobniej zarząd wrocławskiej spółki The Dust, która nawiązała współpracę właśnie z jednym z przedstawicieli tego gatunku - Jackiem Piekarą. I choć książki Piekary nie są tak popularne jak Sapkowskiego, doświadczenia "Wiedźmina" pokazują, że jeżeli gra jest dobra, to sięgają po nią nie tylko fani twórczości danego autora.

Piekara jest autorem między innymi przebojowego Cyklu Inkwizytorskiego, tj. serii powieści o Mordimerze Madderdinie (Inkwizytor Jego Ekscelencji biskupa Hez-Hezronu), składającej się z 11 książek. Na liczbę tę składają się dwa tomy "Płomienia i Krzyża", siedem tomów "Ja, Inkwizytor" oraz "Mecz Aniołów" i "Łowcy Dusz". Zamiarem spółki i Jacka Piekary jest, aby Piekara przeniósł na spółkę prawa autorskie, umożliwiając The Dust stworzenie gier bazujących na ww. książkach.

Póki co do powstania samych gier jeszcze daleko, The Dust z Piekarą podpisali bowiem dopiero list intencyjny. To jednak dowód, że po obu stronach jest chęć na realizację takiego projektu. Więcej szczegółów możemy poznać już w I kwartale 2019 roku, bowiem list intencyjny obowiązuje przez okres 3 miesięcy. W tym czasie planowane jest zawarcie między spółką Piekarą umowy, która będzie określała szczegółowe zasady współpracy.

Póki co nieznane są potencjalne budżet, rozmiar, czy nawet platforma gry. Warto jednak pamiętać, że The Dust nie jest spółką tworzącą gry typu "AAA", czyli najwyższej klasy, do której należał choćby "Wiedźmin 3". Spółka słynie raczej z tworzenia gier reklamowych (np. dla Kubusia), czy ostatnio produkcji VR (np. "Frankenstein: Beyond the Time"). Spółce daleko też do CD Projektowych budżetów. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 roku jej przychody wyniosły 656 tys. zł, aktywa zaś pod koniec września sięgały 2 mln zł. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na podpisanie listu intencyjnego z Piekarą. Akcje The Dust rosną na dzisiejszej sesji rosną o 13,3 proc.

Adam Torchała