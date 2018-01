Wzrosty Aliora i LPP. Kruk wciąż z podciętymi skrzydłami

Podczas gdy europejskie giełdy pozytywnie przyjmowały koalicyjne rozstrzygnięcia w Niemczech, na polskim parkiecie końcówka tygodnia przebiegała raczej neutralnie.

Po zakończonych w piątek rano rozmowach sondażowych przywódcy CDU, CSU i SPD - Angela Merkel, Horst Seehofer i Martin Schulz - ogłosili, że postanowili rekomendować swoim partiom rozpoczęcie oficjalnych negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządzącej. Uspokojenie w polityce największego gracza UE zostało dobrze odebrane przez inwestorów i europejskie indeksy notowały dziś przede wszystkim wzrosty.

Nieco gorzej wypadła polska giełda. WIG20 zakończył wprawdzie sesję wzrostem, ale tylko o 0,19 proc. WIG zyskał 0,13, sWIG zaś 0,23 proc. mWIG z kolei nie zdołał nawet zakończyć dnia na plusie - stracił 0,08 proc. Nie przekonywały także obroty, które na szerokim rynku wyniosły 863 mln zł. Ostatnią sesję tygodnia należy więc - mimo neutralnego wyniku - określić mianem słabej.

Nie brakowało jednak spółek, które pozytywnie się wyróżniły. O 2,8 proc. w górę do 79,90 zł zwyżkował na zamknięciu kurs Alior Banku i był to największy wzrost wśród blue chipów. JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "przeważaj" z "neutralnie", podnosząc cenę docelową do 100 zł z 94 zł.

O 2,6 proc. do 107,30 zł poszła w górę wycena JSW. Analitycy Erste Group podwyższyli rekomendację dla JSW do "kupuj" ze "sprzedaj". Cenę docelową podwyższyli na 135,10 zł z 55,50 zł. Spółka przy okazji w trakcie sesji wspięła się na sześcioletnie maksima.

Spadkom wśród największych spółek przewodziły z kolei Eurocash (-1,6 proc.) oraz Tauron (-1,6 proc.). W dół poszły także notowania PGE. Wyniki testów przeprowadzonych przez grupę wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis zostanie uwzględniony w wynikach grupy za 2017 rok. Kurs PGE zniżkował na zamknięciu o 0,5 proc.

Na szerokim rynku uwagę przykuwały notowania BAH, czyli motoryzacyjnej części Marvipolu. Spółka po zmianach w akcjonariacie straciła aż 12,2 proc . Przecenę kontynuował także Kruk. Windykacyjna spółka znów znalazła się pod kreską, tym razem 5,4 proc. To właśnie ze słabą postawą Kruka można przede wszystkim utożsamiać względną słabość mWIG-u.

Wczoraj negatywnym bohaterem sesji był Infosystems z dotacyjnym problemem (wniosek o upadłość w drodze), teraz przez możliwe problemy z dotacją cierpi Cormay. Spółka zasugerowała w ESPI, że znacząco wzrosło ryzyko zwrotu pieniędzy przesłanych przez ministerstwo. Problem dotyczy tego samego programu co w przypadku Infosystems. Notowania Cormay'a spadły dziś o 12,3 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3612,61 0,48 0,14 0,34 9,92 3,10 DAX Niemcy 13245,03 0,32 -0,56 0,47 14,96 2,53 FTSE 100 W.Brytania 7778,64 0,20 0,70 3,71 6,67 1,18 CAC 40 Francja 5517,06 0,52 0,85 1,66 13,43 3,85 IBEX 35 Hiszpania 10462,40 0,26 0,49 1,69 11,21 4,17 FTSE MIB Włochy 23429,83 0,53 2,93 3,09 22,31 7,21 ASE Grecja 851,12 0,49 2,58 15,26 27,95 6,08 BUX Węgry 39877,86 0,26 -0,29 4,89 20,97 1,27 PX Czechy 1108,81 0,10 0,32 4,65 19,37 2,84 MICEX Rosja 2262,38 0,71 2,95 4,70 2,28 7,24 RTS INDEX (w USD) Rosja 1261,07 0,99 3,86 9,67 7,30 9,24 BIST 100 Turcja 114644,60 -0,06 -1,71 5,13 41,73 -0,60 WIG 20 Polska 2539,29 0,19 0,39 5,20 25,52 3,17 WIG Polska 65465,65 0,13 0,23 4,69 22,02 2,70 mWIG 40 Polska 4907,68 -0,08 -0,56 3,44 11,56 1,25 Źródło: PAP

Adam Torchała