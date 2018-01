Świetny początek roku JSW. Akcje najdroższe od 6 lat

Po pięciu miesiącach ciszy kurs JSW znów ruszył na północ. Akcje spółki od początku roku podrożały już o 10,5 proc. i były najdroższe od sierpnia 2011 roku, a więc przeszło sześciu lat.

107,8 zł - tyle za papiery JSW płacono dzisiaj chwilę po godzinie 14. Spółka była tym samym wówczas najdroższa od przeszło sześciu lat. Później cena nieco spadła, jednak wciąż w JSW mogą mówić o świetnym początku roku. Spółka w niecałe dwa tygodnie zwiększyła swoją wartość o przeszło 10 proc. - najmocniej spośród wszystkich spółek z indeksu WIG20.

Warto dodać, że Jastrzębska Spółka Węglowa nie miała sobie równych na GPW w 2016 roku. W dwanaście miesięcy jej wartość wzrosła o 528 proc. Co ciekawe 2017 rok wcale nie przyniósł korekty. Tak dynamicznie jak w 2016 roku wprawdzie nie było, jednak JSW i tak – z wynikiem +43,9 proc. – znalazła się w gronie najlepszych blue chipów. Mimo to druga część roku była nieco słabsza i po sierpniu spółce - aż do dziś - nie udało się poprawić wieloletnich maksimów.

Co istotne, rosły także wyniki. W IV kwartale 2016 roku spółka po raz pierwszy od pięciu lat wypracowała przychody przekraczające 2 mld zł. W kolejnych dwóch kwartałach także udało się powtórzyć ten wynik. Pod względem zysków 2017 rok ma szansę dorównać dotychczas rekordowemu rokowi 2011. III kwartał 2017 był nieco słabszy, ale zarząd pozostaje optymistyczny. W spółce, która jeszcze niedawno stała na skraju bankructwa, znów można mówić o węglowym eldorado

Od dna - styczeń 2016 - akcje spółki urosły już aż o 1151 proc. Wciąż w pełni zadowoleni nie mogą być jednak inwestorzy, którzy wzięli udział w IPO spółki i trzymają jej akcje do dziś. Wówczas za papiery JSW płacono 136 zł, do tych poziomów wciąż brakuje więc ok. 28 proc. Według analityków Erste spółka ma szanse na odrobienie tych strat. Dziś światło dzienne ujrzała rekomendacja, w której wyceniają JSW na 135,1 zł. Najprawdopodobniej to właśnie ten raport stoi za dzisiejszymi wzrostami wartości spółki.

Adam Torchała