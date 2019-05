Wypalenie zawodowe niedługo na zwolnieniu lekarskim

Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała wypalenie zawodowe w nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (otrzymała kod w bazie ICD-11).

WHO podało na wtorkowej konferencji, że wypalenie to syndrom rozumiany jako konsekwencja chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie zarządzany. "Wypalenie odnosi się szczególnie do zjawisk w kontekście zawodowym i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń w innych dziedzinach życia" - podano.

#Burnout is included in the 11th Revision of the International Classification of Diseases (#ICD11) as an occupational phenomenon.

