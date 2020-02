Wizz Air odwołuje loty do Włoch

Od 10 marca do kwietnia samoloty Wizz Aira nie będą latały do Włoch. Dla części polskich pasażerów oznacza to, że nie dotrą do Rzymu, Mediolanu, Katanii i Bari lub będą musieli przebukować bilety. Loty zostały odwołane ze względu na niewielkie zainteresowanie, co ma związek z wykrytym we Włoszech koronawirusem – informuje portal fly4free.pl.

Realizowane przez Wizz Aira połączenia pomiędzy włoskimi lotniskami a resztą Europy, w tym Polską nie zostaną całkowicie zawieszone, ale mocno ograniczone, o czym informuje m.in. panel rezerwacyjny na stronie linii. Przy części lotów pojawiła się informacja, że bilety zostały wyprzedane. Komunikat oznacza jednak, że dany samolot w ogóle nie wystartuje.

W komunikacie przesłanym do węgierskich mediów, Andras Rado, dyrektor ds. komunikacji Wizz Aira, poinformował, że odwołanie lotów związane jest z mniejszym zainteresowaniem klientów. Pasażerowie, którzy kupili już bilety, zostaną poinformowani o zmianach w rozkładzie co najmniej 15 dni przed planowanym wylotem. Będą mogli wybrać bezpłatną zmianę terminu lub anulować podróż. Nie będą mogli jednak ubiegać się o odszkodowanie.

W gorszej sytuacji są pasażerowie lotów do Włoch, które odbędą się w okresie do 10 marca. W ich przypadku nie ma możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji – możemy to tylko zrobić na ogólnie dostępnych zasadach lub jeśli nie chcemy lecieć – po prostu nie pojawiając się na lotnisku.

Lotów do Włoch nie odwołuje, przynajmniej na razie, Ryanair. Jak czytamy w komunikacie dostępnym na stronie rezerwacyjnej przewoźnika:

„Władze nie wydały żadnych nowych zaleceń dla linii lotniczych, wszystkie loty odbywają się normalnie i obowiązuje standardowy regulamin. Nadal będziemy monitorowali sytuację i stosowali się do zaleceń i instrukcji organizacji ochrony zdrowia publicznego.”

MKZ