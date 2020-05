WIG20 w dół. Wzrosty CCC i banków

Mimo kilku zwrotów akcji WIG20 nie zdołał zakończyć środowej sesji wzrostami. Słabo wypadły m.in. spółki paliwowe, a z kolei po zielonej stronie inwestorów zaskoczyło CCC.

Spadkiem o 0,5 proc. zakończył środową sesję WIG20, choć przez sporą część dnia na rynku przeważał optymizm. Polski indeks pozytywnie wyróżniał się na europejskim tle, gdzie od początku dnia dominowała czerwień, a DAX i CAC40 notowane były nawet 2 proc. poniżej wtorkowych zamknięć.

Nastroje przy Książęcej zaczęły się nieco psuć po południu, gdy do gry weszli Amerykanie - S&P500 w momencie zamknięcia sesji na GPW notowany był 0,6 proc. kreską. Wall Street wahała się w środę m.in. w reakcji na wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej, który poinformował, iż Fed nie rozważa obecnie wprowadzenia ujemnych stóp procentowych.

Podobne do WIG20 spadki zanotowały również inne główne indeksy GPW. O 0,6 proc. w dół poszedł WIG, 0,7 proc. stracił mWIG40, podobnie sWIG80. Obroty na szerokim rynku wyniosły 903 mln zł, zatem choć w maju odbyło się już osiem sesji, ani razu nie udało się choćby dorównać do średniej aktywności notowanej w kwietniu.

Podobnie jak wczoraj, tak i dziś sporą rolę w tym, jak wyglądała sesja, odegrały banki. Dzisiejsze zachowanie sektora było w zasadzie lustrzanym odbiciem tego, co inwestorzy obserwowali we wtorek. Wówczas do południa na bankach niewiele się działo, później stały się one zaś liderami giełdowych wzrostów. Dziś jeszcze do godziny 14 WIG-Banki rósł o ponad 1 proc. i grał znaczącą rolę we względnej sile WIG20. Popołudnie przyniosło jednak powiew pesymizmu i WIG-Banki zakończył dzień ledwie na 0,2-proc. plusie.

Mimo to Santander i mBank - ze wzrostami o 3,1 proc. - uplasowały się w dzisiejszej czołówce indeksu WIG20. Lepszą stopę zwrotu dały tylko akcje CCC, które podrożały aż o 8 proc. Obuwniczemu gigantowi we wzrostach nie przeszkodził nawet fakt, że MSCI w ramach rewizji zapowiedziało zdegradowanie CCC z indeksu MSCI Poland. Podobny los spotka Millennium i AmRest.

W dół indeks WIG20 ciągnęły przede wszystkim spółki paliwowe. Akcje Orlenu potaniały o 2,8 proc., Lotosu zaś o 2,6 proc. Przeszło 2-proc. spadki zanotowały także papiery PZU, Orange oraz KGHM-u. Ta ostatnia spółka po sesji zaprezentowała raport za I kwartał 2020 roku, a w nim 692 mln zł zysku. W dół poszedł i Alior (-1 proc.), który stracił kolejnego już prezesa.

Na szerokim rynku bardzo udaną sesję ma za sobą Sanwil (+38,6 proc.). Dzisiejszy „Puls Biznesu” poinformował, że materiał medyczny, który odpowiadał najwyżej za jedną piątą sprzedaży, staje się podstawowym produktem spółki. Produkowane są z niego m.in. kombinezony dla lekarzy. O 16 proc. w górę poszedł z kolei Altus. Być może ożywienie to wiąże się z informacją IZFiA o napływie środków do funduszy akcyjnych. Jednak w sumie, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie, fundusze w kwietniu zanotowały odpływ środków.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2810,55 -2,55 -1,17 -2,84 -15,36 -24,95 DAX Niemcy 10542,66 -2,56 -0,60 -0,21 -11,23 -20,43 FTSE 100 W.Brytania 5904,05 -1,51 0,93 1,05 -17,58 -21,72 CAC 40 Francja 4344,95 -2,85 -1,99 -3,59 -17,44 -27,32 IBEX 35 Hiszpania 6631,40 -1,94 -0,60 -6,21 -26,70 -30,56 FTSE MIB Włochy 17183,44 -2,14 0,14 -2,49 -16,56 -26,90 ASE Grecja 590,84 -0,97 -1,64 -2,71 -18,47 -35,54 BUX Węgry 34518,75 -1,78 -0,11 2,24 -14,85 -25,09 PX Czechy 881,67 -1,00 0,61 4,95 -15,54 -20,97 RTS INDEX (w USD) Rosja 1110,37 -2,37 -2,01 -1,30 -8,05 -28,31 BIST 100 Turcja 100159,10 0,55 1,61 3,90 16,08 -12,47 WIG 20 Polska 1614,32 -0,50 2,96 -0,09 -25,71 -24,92 WIG Polska 45431,66 -0,56 2,52 2,10 -19,43 -21,44 mWIG 40 Polska 3249,00 -0,70 1,28 5,11 -17,08 -16,87







Adam Torchała