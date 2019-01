W poniedziałek klienci Nest Banku dostaną nową bankowość internetową

Nest Bank rozpoczyna migrację klientów na nowy system bankowości internetowej. Przerwa techniczna rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17.00 i potrwa do poniedziałku. Po weekendzie wszyscy klienci będą mogli korzystać z nowego systemu.

Jesienią ubiegłego roku Nest Bank wprowadził nowy system bankowości elektronicznej. Usługa została początkowo udostępniona tylko nowym klientom. Dziś bank rozpoczyna migrację, dzięki której dostęp do nowej bankowości internetowej i mobilnej zyskają wszyscy klienci.

Przerwa techniczna związana z migracją rozpocznie się 25 stycznia od godz. 17:00 i potrwa do 28 stycznia (poniedziałek) do godz. 8:00. Loginy klientów nie ulegną zmianie, a nowe hasło do bankowości internetowej trzeba będzie nadać podczas pierwszego logowania do banku. Bank nie będzie wysyłał żadnych linków w wiadomościach e-mail czy SMS-ach kierujących do nowego systemu bankowości elektronicznej. Warto zachować czujność, bo sytuację mogą wykorzystać oszuści przygotowujący kampanie pshishingowe.

Obecny system od poniedziałku zostanie już tylko w „do odczytu”, a aplikacja przestanie działać. Nowa wersja aplikacji mobilnej – „Nest Bank nowy” – jest już dostępna w marketach Google Play i App Store. Będzie ją można aktywować 28 stycznia.

Nowy system bankowości elektronicznej został napisany w technice RWD, co oznacza, że automatycznie dopasowuje się do ekranu wyświetlacza, na którym jest obsługiwany. System został przygotowany zgodnie z ideą open banking - dzięki Nest Bank API będą się mogły do niego podpinać fintechy. Pierwszymi firmami, które podłączyły swoje usługi do platformy Nest Banku, są SkyCash, InteliWISE i Finanteq.

– W oparciu o nowe możliwości, jakie daje Nest Bank API, już niebawem udostępnimy klientom proste i innowacyjne funkcjonalności ułatwiające przenoszenie konta bankowego oraz wszystkich relacji z innych banków do Nest Banku – zapowiada Małgorzata Adamczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Nest Banku. – Będziemy je wprowadzać zgodnie z nowymi kierunkami, jakie wytycza PSD2. Zarówno w zakresie procesów obsługowych, weryfikacji tożsamości klienta, jak i również usług płatniczych – dodaje.

Przesiadka z obecnego serwisu nie powinna być dla nikogo problemem. Jest prosto, czytelnie i intuicyjnie. Nowością jest możliwość ustalenia własnego aliasu do logowania do bankowości internetowej. W trakcie procesu autoryzacji oprócz loginu i hasła musimy także wybrać z listy zdefiniowany przez nas wcześniej obrazek bezpieczeństwa. Jest to więc dodatkowe zabezpieczenie przed intruzami próbującymi dostać się do naszych pieniędzy. By zalogować się na konto musimy prawidłowo podać aż trzy elementy (login, hasło i wskazać prawidłowy obrazek).

