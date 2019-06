Utrata zaufania była powodem odwołania prezesa JSW Daniela Ozona – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

„Prezes Ozon utracił moje zaufanie” - powiedział dziennikarzom Tchórzewski, nie podając szczegółów.

We wtorek prezes JSW Daniel Ozon został odwołany ze stanowiska. W reakcji na tę decyzję kurs spółki zniżkował na GPW. Inwestorzy – zdaniem analityków – obawiają się, że JSW zaangażuje się w projekty non-core.

„Spółka inwestuje środki tam, gdzie uznaje za korzystne. W stosunku do żadnej ze spółek, nie tylko JSW, nie zmuszałem nikogo do niczego. (…) Czasem prezesom coś podpowiadam, ale nie rządzę ręcznie. (…) To odpowiedzialność zarządów” - powiedział minister. (PAP Biznes)

