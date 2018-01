Trwają przygotowania do wdrożenia nowego prawa pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy opracowuje nowe przepisy Kodeksu pracy, które mają odpowiadać obecnej rzeczywistości gospodarczej.

Prace mają zakończyć się w marcu tego roku - powiedział IAR przewodniczący Komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Podkreślił, że do końca marca projekty nowych ustaw - Kodeksu pracy oraz Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy - zostaną przekazane rządowi.

Nowe prawo pracy ma być przyjazne dla pracowników ale też elastyczne z punktu widzenia pracodawców - zwrócił uwagę członek Komisji Kodyfikacyjnej profesor Jacek Męcina. Jedną z propozycji jest zakończenie praktyki przerzucania niewykorzystanego w danym roku urlopu na rok kolejny. Prawo do urlopu musi być szczególnie chronione ale chodzi o to, by pracownik solidnie wypoczął właśnie w danym roku, a nie odkładał urlopu na potem.

Mogą się również zmienić przepisy dotyczące. Rozważana jest propozycja, by pracownikowi nadal przysługiwały cztery dni takiego urlopu, ale byłby on bezpłatny. Profesor Jacek Męcina tłumaczy, że mogą być sytuacje, w których pracownik może zadzwonić do firmy i powiedzieć "nie mogę przyjść, bo coś się stało". Nie jest to jednak urlop wypoczynkowy, za który przysługuje wynagrodzenie - wyjaśnia rozmówca IAR.

Złożona z zespołu niezależnych ekspertów Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana została w połowie września 2016 roku. W jej skład wchodzi 14 osób, wśród nich także profesor Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.

Więcej na temat zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w tym roku, w artykule Zmiany w prawie pracy w 2018 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Elżbieta Łukowska/ zr